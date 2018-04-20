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Подольская рассказала о новом опыте
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Подольская рассказала о новом опыте 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певица Наталья Подольская, отдыхающая в Италии, призналась, что в отпуске наслаждается не только местными красотами, но и алкоголем.
Как призналась Наталья, вместе с группой она отправилась на выставку вина в Верону и осталась под большим впечатлением. Подольская подчеркнула, что туристы здесь не сами по себе, а с опытным сомелье. «Без знатоков здесь делать нечего. Подробный отчет позже в сториз. Новый девиз — я пошла учиться», — написала певица.
Чуть позже девушка съездила на виноградники Soave в области Veneto вместе со специалистами, которые рассказывали на дегустации об итальянском вине. «Это для меня новый опыт и уровень туризма. Кстати фото без фильтров. Отчет позже в сториз», — отметила девушка.
Поклонники пошутили, что Подольская выглядит значительно более веселой после «дегустации», и порекомендовали певице не увлекаться изучением вин слишком сильно, даже под чутким руководством специалистов.
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