Подольская рассказала о новом опыте

Певица Наталья Подольская , отдыхающая в Италии, призналась, что в отпуске наслаждается не только местными красотами, но и алкоголем.

Как призналась Наталья, вместе с группой она отправилась на выставку вина в Верону и осталась под большим впечатлением. Подольская подчеркнула, что туристы здесь не сами по себе, а с опытным сомелье. «Без знатоков здесь делать нечего. Подробный отчет позже в сториз. Новый девиз — я пошла учиться», — написала певица.

Чуть позже девушка съездила на виноградники Soave в области Veneto вместе со специалистами, которые рассказывали на дегустации об итальянском вине. «Это для меня новый опыт и уровень туризма. Кстати фото без фильтров. Отчет позже в сториз», — отметила девушка.

Поклонники пошутили, что Подольская выглядит значительно более веселой после «дегустации», и порекомендовали певице не увлекаться изучением вин слишком сильно, даже под чутким руководством специалистов.