Предвестники родов

Итак, вы открыли эту статью. Значит, что-то не так. Появились вопросы, на которые срочно нужно ответить. Поэтому мы не будем рассказывать о волшебстве изменений беременного организма и прочем. Сразу к делу. Скорее всего, есть основания полагать, что роды близко? Давайте разберемся, какие признаки означают начало родов.

Ложные схватки

Для начала предлагаю определиться с ложными схватками, именно они чаще всего виновники паники и стремительных сборов в больницу. Как выглядят? Ложные, или тренировочные, схватки — это ритмичные сокращения матки, которые не приводят к раскрытию шейки матки и, следовательно, к родам. Причины возникновения:

физическая активность будущей мамы и ребенка;

обезвоживание;

полный мочевой пузырь;

стресс;

оргазм.

Большинство из этих факторов поддаются корректировке. Что происходит? Начало ложных схваток:

тянущее ощущение внизу живота, в паху или в верхней части матки;

эти ощущения не отдают в спину и таз и охватывают не весь живот, а его часть;

они нерегулярные, нет четко выраженного ритма (не больше шести раз за час);

относительно безболезненные;

быстро сходят на нет.

Признаки настоящих схваток:

ощущение схватки всем животом, с отдачей в нижнюю часть спины;

болезненность;

регулярность (схватки повторяются каждые 15 минут, затем каждые 10 и 5 минут);

продолжительность схваток растет;

другие признаки родов (отхождение пробки и околоплодных вод, тянущие боли внизу позвоночника, диарея).

Что делать? Если вы уверены, что схватки ложные, попробуйте скорректировать свое поведение — попейте воды, сходите в туалет, успокойтесь и отдохните. Внимание! Если появились ниже следующие симптомы — нужно срочно обратиться в больницу или позвонить своему наблюдающему врачу, они означают угрозу вынашивания ребенка:

повторение схваток чаще 4-х за 1 минуту;

появление кровяных или водянистых выделений;

выделение плотной слизи;

низкая активность плода;

сильные боли внизу живота и спины;

ощущение сильного давления в промежности.

Отхождение слизистой пробки

Еще один повод для беспокойства будущей мамочки — отхождение слизистой пробки. Она отходит, потому что шейка матки раскрывается и готовится к родовому процессу. Пробка образуется в течение всей беременности, препятствует попаданию инфекции из влагалища в матку и защищает плод. Как выглядит? Похожа пробка на кусок слизи, желеобразная, имеет отдаленное сходство с медузой. Цвет — чаще всего бледно-желтый, могут быть кровянистые или белые прожилки или вкрапления, но могут быть варианты, обусловленные индивидуальными особенностями. Что происходит? Часто это происходит незаметно, если организм готовится заранее к родам, то пробка может отходить частями, в виде слизистых выделений. Если она отходит вся, то чаще всего это происходит во время посещения туалета (ощущение, будто выпало что-то) или во время принятия душа. Часто бывает так, что женщины просто не замечают, что пробка вышла. Иногда она не отходит совсем. Все индивидуально. Что делать? Отхождение всей пробки не означает, что роды начнутся немедленно, но проконсультироваться с врачом необходимо. Внимание! Если отхождение пробки сопровождается обильными кровянистыми выделениями, если после отхождения пробки отошли воды, начались схватки — немедленно отправляйтесь в больницу! Отошли воды Речь идет об околоплодных водах. Различают четыре вида отхождения околоплодных вод:

Преждевременное. Если воды отошли, а схваток нет. Не самый благоприятный вариант. Бывает относительно редко.

Раннее. Воды отошли, схватки есть, но шейка матки еще не раскрылась.

Своевременное. Воды отошли, схватки регулярные и интенсивные, шейка матки уже раскрылась больше чем на 4 см.

Запоздалое. Околоплодный пузырь лопается после полного раскрытия шейки матки.

Как выглядит? Околоплодная жидкость бесцветная и прозрачная, без запаха. Это в норме. Если же отошли зеленые воды либо имеют вкрапления, то это может означать гипоксию плода, старение плаценты, перенесенное инфекционное заболевание. Очень редко зеленые околоплодные воды означают, что у плода генетическое заболевание. Общее количество воды может колебаться от 1 до 1,5 литров. Может быть и меньше, и больше этого количества. Так как воды делятся на передние и задние, то количество при отхождении может быть разным. Если отошли передние воды, то их объем может составлять 200 — 300 мл. Задние воды обильнее. Что происходит? Воды не обязательно отходят сразу и в полном объеме. Часто это похоже на непроизвольное мочеиспускание. Чтобы точно определить, воды это или моча, нужно посмотреть на цвет выделений, моча будет желтого цвета, воды — прозрачные. Сейчас в аптеках продаются прокладки, определяющие, как тест, воды это отходят или нет. Если же выделения густые и слизистые, то их тоже не следует путать с излитием вод. Иногда, перед отхождением вод, слышен хлопок — это лопается околоплодный пузырь. Что делать? Важно! Быстро собраться и ехать в больницу!

Предвестники родов

37-я неделя Предвестники родов могут появляться начиная с 37-й недели. Ребенок после 36-ти недель развития считается доношенным. Поэтому, если начнутся роды, бояться не нужно, ребеночек вполне сформированный и жизнеспособный. Итак, с 37-й недели организм начинает готовиться к родам. Об этом говорят следующие изменения в организме беременной:

начинаются ложные схватки;

уменьшается и стабилизируется вес беременной, поскольку ребенок уже набрал свой вес перед родами;

начинает отходить слизистая пробка;

опускается дно матки, поскольку головка плода упирается в самый низ;

снижается активность ребенка;

учащаются визиты в туалет;

жидкий стул;

боли в тазовых костях и в районе лобка;

резкие смены настроения.

В этот период обычно появляются не все симптомы, а лишь некоторые из них. Иногда женщина и вовсе их не замечает. 38-я неделя На 38-й неделе присутствуют те же признаки, что и на 37-й, и добавляются другие:

опускается живот, и, как следствие, становится легче дышать, отступает изжога;

становится тяжело сидеть и ходить;

меняется походка, это происходит из-за смещения центра тяжести вперед;

тянущие боли внизу живота;

дискомфорт в районе поясницы;

выпячивание пупка, из-за ослабления мышц брюшной стенки.

39-я неделя Именно на этом сроке чаще всего происходят роды. Это вполне нормально и опасаться тут нечего. Кроме всех вышеперечисленных признаков, добавляются:

изменение формы шейки матки, она начинает раскрываться. Этот признак может определить только врач;

увеличение выделений из влагалища;

нарушение аппетита, в сочетании с несколькими другими симптомами может указывать на приближение родов.

Отличие предвестников родов у первородящих и повторнородящих

Все проявления и у первородящих, и у второродящих в целом одинаковые. Первородящие не всегда могут определить начало тех или иных изменений в организме перед родами, некоторые предвестники они просто не замечают. Единственное отличие — интенсивность и скорость протекания процессов. У второродящих есть некоторые отличия в организме — шейка матки изначально имеет более широкий просвет и раскрывается быстрее. Поэтому во вторых или последующих родах все происходит быстрее. Если у первородящих нормальные роды протекают обычно от 9 до 12 часов, то у повторнородящих 7 — 8 часов. Внимание! При появлении регулярных схваток или других признаков близких родов второродящим следует сразу же ехать в больницу. Вторые роды, как правило, более стремительны, и важно вовремя добраться до больницы. Помните — каждая женщина переносит и беременность, и роды очень индивидуально, описанные в статье признаки и состояния могут отличаться от того, что происходит именно с вами. Держите связь со своим врачом, не паникуйте, не бойтесь обратиться в больницу. Положительный настрой и чуткое отношение к себе помогут вам со всем справиться.