«Дом Наркомфина» станет знаковым объектом российской столицы после завершения реставрации

В «Доме Наркомфина» — объекте культурного наследия регионального значения, построенном в 1928–1930 годах на Новинском бульваре, д. 25, стр. 1. в центре Москвы, проводятся реставрационные работы с приспособлением для современного использования.

В 1930-х годах Дом Наркомфина, построенный по принципам Ле Корбюзье, стал одним ярких примеров архитектуры русского авангарда, воплощенной в действительность. Восьмиэтажный жилой корпус «на ножках», соединенный с коммунальным корпусом переходом, и незастроенные пространства под ними, а также композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов стали символом нового быта — новаторским решением, объединившим жилую и нежилую функции в одном здании.

К моменту реализации многократно перестроенного здания на торгах в 2016 году его состояние было далеко от идеального. «Ножки» — опорные колонны, придававшие строению воздушность и легкость, были обстроены сплошными стенами, по фасадам проведены электрокабели, а сами фасады серьезно обветшали.

«Проектом реставрации предусмотрен демонтаж всех надстроек и пристроек к историческому объему здания, раскрытие пространства на первом этаже, восстановление первоначальной объемно-планировочной структуры интерьеров. Также предполагается провести реставрацию наружных стен и эксплуатируемых кровель, системы водоотведения кровли и характерной схемы инженерных коммуникаций внутри стен и перекрытий, а также реставрация и воссоздание утраченной части металлического витража.

К настоящему моменту в здании завершены демонтажные работы по раскрытию пространства первого этажа и начаты работы по устройству внутренних инженерных систем, к концу месяца планируется начать реставрацию фасадов», — отметил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин

По окончании реставрационных работ коммунальный корпус, в котором до конца 30-х годов располагалась столовая для жителей дома, вновь обретет свою историческую функцию, квартиры и комнаты жилого корпуса снова станут жилыми, а эксплуатируемые кровли будут использоваться как смотровые площадки.

Сохранение исторического облика центра столицы, приведение его в надлежащее состояние и повышение уровня привлекательности для гостей столицы является одним из направлений работы властей города. Реставрация «Дома Наркомфина» является ярчайшим примером выполнения этих задач с сохранением своеобразия архитектурно-художественной и культурной идентичности города и исторических зданий.

Мероприятия по комплексному обустройству и развитию центральной части столицы, направленные на улучшение внешнего облика и создание комфортной среды, осуществляются в рамках Государственной программы «Градостроительная политика», ответственным исполнителем которой является Департамент градостроительной политики города Москвы. Ход работ еженедельно рассматривается на штабах, проводимых в Департаменте градостроительной политики города Москвы.