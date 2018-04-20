Нескучный фитнес. Протестировано редакцией «Домашнего Очага»

Шагать по беговой дорожке — не слишком веселое занятие. Мы решили протестировать необычные и интересные тренировки.

Наталья Родикова

главный редактор

Бодибалет

Хореографическая студия Ксении Белой

Исходный вес 68,5 кг Вес после занятий 66,5 кг На Наталье: кеды Bennetton на Lamoda; свитшот TommyXGigi на Lamoda; легинсы GUAM; юбка-пачка Concept Club на Lamoda

«Втянули попу, подобрали живот, спину разогнули, иииираз!» в студенческие годы я, будущий учитель русского языка, дважды в неделю стояла у настоящего балетного станка и настоящий балетный хореограф растягивал мне ноги, руки и спину, стараясь добиться идеальной «выворотности». Господи, помоги! Не помню, почему меня занесло именно в эту группу дополнительного образования (тогда обязательного для всех педагогов). Зато помню вот что: балетные упражнения дают самую красивую на свете осанку, даже если ты совсем не идеальных пропорций.

Прошло 20 лет, и вот я снова в балетках и лосинах пытаюсь встать в первую позицию и «подать» грудь вперед. Что сказать: я по-прежнему убеждена, что балетная растяжка лучше всего формирует силуэт. Упражнения простые, со стороны даже могут показаться скучными. Однако правильная работа тренера с мышцами, скрупулезное соблюдение угла подъема ноги, наклона стопы, поворота головы и так далее — все это тренирует именно те линии, которые дают красивую форму рук и ног, ровную спину, плоский живот.

Привычка следить за собой вырабатывается очень быстро, и изменения в фигуре видны буквально после 3–4 занятий. (Не вру!) Правда, тут действительно важно найти правильного тренера. Мне с этим повезло, потому что в Belayastudia работает Георгий — аккуратный и при этом довольно строгий преподаватель. «Подберите живот, Наталья», — эти его слова я теперь часто слышу у себя в голове. И сразу, знаете ли, все подбирается.

Похудеть, конечно, тоже получилось. Потому что, как бы ни были просты на вид все эти деми плие и гранд плие, объемы они сжигают великолепно. Кстати, занималась я в знаменитых легинсах Guam, дающих эффект похудения. очень вдохновляющий эффект, скажу я вам!

Татьяна Колобова

кулинарный редактор

Стретчинг и антигравити

Бутик-студия стретчинга Elastiс

Исходный вес 75 кг Вес после занятий 72,5 кг На Татьяне: худи и легинсы — собственность стилиста; кроссовки — собственность героини

Когда я собиралась на первое занятие в бутик-студию стретчинга Elastik, то была уверена, что эти занятия, безусловно, полезны, не имеют никакого отношения к похудению. Никаких сверхзадач я себе не ставила, мне было интересно попробовать новый для меня вид фитнеса и втянуться в регулярные занятия. Тренировки в студии Elastiс — индивидуальные. Тренер как бы настраивается на мою волну и очень бережно дает нагрузку.

Мы начинали с разминки и «разогрева», затем переходили к упражнениям на растяжку всех групп мышц — начиная с запястий и мышц шеи и заканчивая стопами. Многие упражнения мне были знакомы по занятиям йогой, некоторые меня поразили тем, что так просто, оказывается, встав в определенную позу, почувствовать мышцы, которые в обычной жизни мы не чувствуем. Я взяла на заметку многие упражнения, чтобы включить их в зарядку дома. Задача тренера в таких тренировках — дать правильную нагрузку и усилить ее, когда необходимо. Мышцы не должны получить стресс, процесс растяжки должен быть гармоничным и поступательным. 55 минут тренировки для меня пролетали очень быстро. Мы занимались на коврике и у балетного станка. Приятным завершением тренировки для меня были упражнения в гамаке — антигравити. когда тело уже получило нагрузку, в гамаке очень здорово почувствовать невесомость, потянуться и ощутить, как растягивается позвоночник.

Кстати о похудении. Я несколько раз замеряла эффект тренировки при помощи программы «активность» на iWatch, выходило минус 300 ккал, что совсем неплохо. Еще у занятий стретчингом есть пролонгированный эффект: хочется двигаться. Статика воспринимается как что-то неестественное, хочется потянуться, поприседать, дать мышцам нагрузку. так что несколько килограммов ушли незаметно для меня.

Лариса Канивченко

ведущий дизайнер

Пилатес контрология

Моностудия Pilates PMP Исходный вес 102 кг Вес после занятий 98 кг На Ларисе: худи Lina на Lamoda; бриджи Nike на Lamoda; кроссовки Nike на Lamoda

К предложению редакции опробовать на себе занятия пилатесом я поначалу отнеслась скептически. Что могут сделать несколько занятий пилатесом с человеком моей комплекции? Мне казалось, что в подобные залы ходят люди идеальной стройности подправить рельеф мышц, контур бедер, но персональный инструктор Валерия Семченкова меня тут же успокоила.

Как оказалось, занятия пилатесом настолько универсальны, что подходят людям любого возраста, веса и пола и с любым уровнем физической подготовки. А риск травм здесь сведен к минимуму. Первое же занятие в моностудии Pilates PMP меня очень удивило. Валерия предложила мне заниматься на тренажере Cadillac, а все занятие прошло лежа. Мы просто занимались дыханием. работали сознанием, чтобы заработали мышцы, которые не хотели откликаться на импульс. Инструктор помогала легким касанием указать место, которое я должна почувствовать, и я пыталась послать туда импульсы. Удивительно, но уже вечером после первого занятия в моем теле не было ни одной мышцы, которая бы не болела. На следующий день боль ушла, появилась удивительная легкость и — главное — центр тяжести переместился в назначенное ему место.

Удивительный эффект повторялся каждый раз: на занятиях не было непосильной нагрузки, но после тело ныло, как после многочасовой тренировки. Я стала замечать, как постепенно начинает распрямляться позвоночник и к нему возвращается подвижность. После четырех занятий я, наконец, почувствовала, что у меня работают мышцы пресса! и я поверила в это чудо под названием пилатес!

Хоть и существует мнение, что пилатесом можно заниматься самостоятельно — дома на коврике, для максимального эффекта от тренировки очень важен контакт с инструктором. Он отслеживает состояние, правильность выполнения упражнений и баланс. В основе системы пилатес — управление и диалог с собственным телом. В моем случае диалог определенно состоялся!

Анна Ускова

директор спецпроектов

Интенсивная тренировка X-TOTAL PRO Фитнес-клуб X-Fit Фьюжн Premium

Исходный вес 79,5 кг Вес после занятий 77 кг На Анне: худи Tommy Hilfiger на Lamoda; джинсы, сумка и кроссовки — собственность героини

Еще в самом начале января я составила список дел на весь год. И одним из первых пунктов был — начать ходить в спортзал, чтобы летом можно было с гордостью продемонстрировать спортивное и подтянутое тело. Очевидно, что спортзал должен быть рядом с домом или рядом с работой, иначе найти время на тренировки будет очень сложно. В начале года мы как раз переехали в новый офис, и один из лучших клубов сети X-Fit оказался совсем рядом с нами. И когда мне предложили принять участие в тестировании, я поняла, что началась новая жизнь! 15 минут пешком от офиса, правильно спланированный рабочий график — вот я и успела на тренировку в 13:00. выбор мой пал на X-TOTAL PRO — это функциональная тренировка, в которой задействованы все основные группы мышц.

Учтивая девушка на ресепшен меня сразу предупредила, что эта тренировка для людей среднего и высокого уровня подготовки. Меня это немного насторожило, но мне чудесным образом повезло с тренером — Марией Комоловой. Под ритмичную музыку, бодрый голос Марии и четкие команды 55 минут первой тренировки пролетели очень быстро. Честно признаться, я думала, что мне будет сложно держать темп в группе для продвинутых, но внимательный тренер и индивидуальный подход мне очень помогли!

Хочу отметить важнейшую особенность и огромный плюс такой тренировки — здесь используются упражнения, которые задействуют мышцы как верхней, так и нижней части тела. Мне была нужна как раз такая равномерная нагрузка! На одном из зимних занятий Мария сказала: «девочки, вы сейчас так поработаете над своими мышцами и кором, что никакой гололед не будет страшен — поскользнулась, почувствовала баланс — устояла и с красивой осанкой дальше пошла». После невиданного снегопада в Москве это очень даже пригодилось! И самый приятный бонус — это энергетический всплеск, который возникает минут через 10 после начала тренировки. Я так люблю это состояние, когда вся светишься, и всё получается, а моя улыбка заряжает всех вокруг!

арт-директор

Занятия Zumba

танцевальный клуб GallaDance

Исходный вес 75 кг Вес после занятий 72 кг На Татьяне: свитшот и легинсы EA7 Emporio Armani на Lamoda; кеды Nike на Lamoda

Новый год не прошел незаметно — лишние килограммчики прибыли следом за оливье, пирогами и десертами. «С этим надо что-то делать», — подумала я, как только каникулы закончились, и отправилась танцевать. Дело в том, что я очень не люблю мучительные силовые тренировки — насилие над собой меня не мотивирует совершенно. а вот танцы — другое дело.

Я уже знала немного про Zumba — это бодрая кардиотренировка, основанная на элементах танцев самба, меренге, бачата и реггетон. Вроде бы непринужденно танцуешь 45 минут и получаешь удовольствие, а при этом еще и теряешь вес, заряжаешься позитивом и вообще начинаешь чувствовать себя школьницей на новогодней дискотеке. И так — несколько раз в неделю.

Занятия в GallaDance проходили очень весело — во время тренировки в зале включают дискотечный свет, а основное освещение гасят, так что можно расслабиться и не думать: «как я выгляжу на фоне остальных?», а просто танцевать. Конечно, не все получается сразу, особенно если присоединяешься к группе, которая занимается давно. Обычно на каждую музыкальную композицию уже есть свой набор движений, и «старички» лихо отплясывают — тут главное не запаниковать и не смущаться. Все будет! три-четыре занятия, и начинаешь получать удовольствие от того, что двигаешься со всеми в такт, а музыкальные композиции узнаешь по первым нотам.

В конце тренировки мы обязательно делали растяжку, а иногда даже стояли в планке. Обычно я ходила на Zumba после работы и после занятия не узнавала себя — куда делась вся усталость? Я поняла, танцевальные тренировки — это «мое», это то, что дарит мне радость и мотивирует.

Наталия Экономцева

зам. главного редактора

ЭмС-тренировки

Студия персонального тренинга Justfit

Исходный вес 70,3 кг Вес после занятий 68 кг на Наталии: худи Tommy Hilfiger на Lamoda; легинсы TommyXGigi на Lamoda; кроссовки New Balance на Lamoda

ЭмС — это идеальный вариант для тех, у кого вечно не хватает времени на спортзал. Персональная тренировка здесь продолжается всего 19 минут, но, поскольку занятие проходит в специальных костюмах с электростимуляторами, эффективность увеличивается в несколько раз. За одну тренировку можно сжечь до 500 ккал, при этом у вас не будет ощущения, что вы совершенно выбились из сил.

В финале — самая приятная часть, 7-минутный лимфодренажный массаж. Еще один плюс в том, что не нужно носить с собой сумку со спортивной формой — специальный костюм для занятий выдают в студии. Ощущения очень необычные: электрические импульсы воздействуют на мышцы, они сокращаются, поэтому даже простые упражнения становятся настоящим испытанием. После первого занятия я ушла в недоумении: и это все? Я ведь даже не устала! У меня даже укладка не испортилась!

Но уже на следующее утро стало ясно, какие мышцы не работают во время моей ежедневной йоги: руки не поднимались, а по лестницам я не ходила, а ползала. Первые изменения я заметила после 7–8 занятий. Нет, у меня не образовались рельефные мышцы, но общий тонус определенно изменился, и я даже как будто стала сильнее. Очень мотивировало то, что тренер Дмитрий внимательно следил за моими успехами и даже подсказывал, как скорректировать питание. Утро частенько начиналось с сообщения в соцсетях: «Наталия, как ваш завтрак?» а после отчета о правильном завтраке испортить день неправильным обедом или ужином уже совсем не хочется.

Стиль: Анастасия Коковихина

Макияж: Евгения Землякова, Яна Василенко, Анна Ломкова, Benefit

Прически: Ольга Слизова, Ирина Гилёва, Wella Podium Team

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