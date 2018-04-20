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«Народ с ума посходил с этими игрушками!»: «война» в супермаркете из‐за дешевых кукол произошла в Тюмени
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«Народ с ума посходил с этими игрушками!»: «война» в супермаркете из‐за дешевых кукол произошла в Тюмени 

360tv.ru 1 час назад
Интернет‐пользователи активно обсуждают видео из Тюмени, где местные жители буквально подрались за дешевые игрушки по акции. Действие происходит в одном из известных сетевых супермаркетов. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
На опубликованных кадрах в соцсети орава женщин, сбивая друг друга, остервенело расхватывала только что вынесенных в торговый зал акционных кукол. Целью покупательниц было урвать сразу несколько игрушек. На этом потасовка не закончилась: женщины начали словесную перебранку при детях, которым, к слову, в итоге ничего не досталось. Малыши попросту не смогли тягаться со взрослыми.
В комментариях пользователи продолжают открыто высказываться о шокирующей ситуации.
«Так в войну за хлебом не стояли, как вы за китайской дешевкой»,
«Дикари, хоть бы с детьми поделились»,
«Кошмар! с этими игрушками сумасшедшие мамочки
какой-то  апокалипсис устроили»,
«Это позор»
— подписчики паблика «ЧС Тюмень» «ВКонтакте».
Многие пользователи обвинили в инциденте непосредственно политику супермаркета: «Народ, конечно, с ума посходил с этими игрушками! Но и »Магнит“ молодец — разрекламировали все, покупайте больше, наклеек больше. А теперь — извините, игрушек не хватило!».
Подобные истории в российском маркетинге совсем не редкость: например, в феврале этого года в  Санкт-Петербурге
из-за  ажиотажа на скидки в строительном супермаркете местные жители подрались за дешевый унитаз.
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Женский форум
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