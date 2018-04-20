Алла Михеева призналась с кем делит квартиру

Вы не поверите, как выглядит новый друг звезды «Вечернего Урганта».

Алла Михеева — девушка свободная. Актриса как-то призналась, что даже готовка может ввести ее в настоящую депрессию, а уж что говорить о мужских носках, разбросанных по квартире? Это, казалось бы, блондинке из «Вечернего Урганта» и вовсе не пережить. Но на днях актриса все же сообщила, что с недавних пор все же делит квартиру с мужчиной! Правда, носков избранник Аллочки не носит. Ведь он — собака. Как оказалось, этого милаху Михеевой подарили на день рождения.

«Знакомьтесь, это Шнапс. Теперь у меня началась новая веселая жизнь», — представила актриса своего сожителя в Instagram. Малыш же уже на фото так нежно и лябя смотрит на Аллу, что можно не сомневаться: они полядят.

Поклонники же, переживая то ли за плотный график хозяйки, то ли за бурный характер малыша тут же посоветовали срочно закрыть все шпильки и любимые брендовые сумочки на большой замок, чтобы малыш ненароком их на зубок не попробовал…

Да и не за горами телевизионная карьера косолапика. Ушастый такой няшный, что Михееева, кажется, его попросту не сможет оставить дома и решит брать с собой на работу. Осталось только узнать, будет ли Иван Ургант рад такому соведущему?

Впрочем, живая игуана в студии уже как-то появлялась, так что у песика есть все шансы.

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