Ещё
Алла Михеева призналась с кем делит квартиру
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алла Михеева призналась с кем делит квартиру 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Вы не поверите, как выглядит новый друг звезды «Вечернего Урганта».
Алла Михеева — девушка свободная. Актриса как-то призналась, что даже готовка может ввести ее в настоящую депрессию, а уж что говорить о мужских носках, разбросанных по квартире? Это, казалось бы, блондинке из «Вечернего Урганта» и вовсе не пережить. Но на днях актриса все же сообщила, что с недавних пор все же делит квартиру с мужчиной! Правда, носков избранник Аллочки не носит. Ведь он — собака. Как оказалось, этого милаху Михеевой подарили на день рождения.
«Знакомьтесь, это Шнапс. Теперь у меня началась новая веселая жизнь», — представила актриса своего сожителя в Instagram. Малыш же уже на фото так нежно и лябя смотрит на Аллу, что можно не сомневаться: они полядят.
Поклонники же, переживая то ли за плотный график хозяйки, то ли за бурный характер малыша тут же посоветовали срочно закрыть все шпильки и любимые брендовые сумочки на большой замок, чтобы малыш ненароком их на зубок не попробовал…
Да и не за горами телевизионная карьера косолапика. Ушастый такой няшный, что Михееева, кажется, его попросту не сможет оставить дома и решит брать с собой на работу. Осталось только узнать, будет ли Иван Ургант рад такому соведущему?
Впрочем, живая игуана в студии уже как-то появлялась, так что у песика есть все шансы.
Куда поехать на майские: 7 крутых и дешевых городов
15 звезд, которые не умеют носить одежду в горох
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Дайнеко надела кимоно с огромным декольте Уроки счастья: 10 жизненных принципов Василисы Володиной Ратаковски без бюстгальтера залезла на дерево
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщины разделись во имя уродства6
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь3
Самые скандальные фото знаменитостей24
За какой секс женщины готовы платить16
Названы продукты, вызывающие неприятный запах тела24
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:55
Звезда «Интернов» заинтриговал поклонников
Звёзды
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение