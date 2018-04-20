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Вытянутые шеи, длинные губы, кривые зубы и другие самые странные стандарты красоты в мире
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Вытянутые шеи, длинные губы, кривые зубы и другие самые странные стандарты красоты в мире 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Пока европейки подгоняют себя под определенные стандарты красоты, в других странах совсем иные понятия о женской привлекательности. Если для нас показатель здоровья и красоты — стройное тело, то для жителей Мавритании исключительно крупные женщины считаются идеалом.
Пока мы добиваемся белоснежной улыбки с ровными зубами, в Японии девушки считают привлекательными кривые зубы, которые получили популярность благодаря успеху одной поп-группы, где у участниц были кривые зубы.
Но все это цветочки по сравнению с тем, что происходит в других регионах. Например, в одной из этнических групп Мьянмы девочкам с раннего детства начинают удлинять шеи. Для этого им надевают специальные кольца, с годами прибавляя их. Разумеется, если их снять, женщина из-за ослабленных мышц всю оставшуюся жизнь проведет прикованной к кровати.
А вот женщины племени мурси в Эфиопии вставляют в губу тарелку или деревяшку, при этом выбивая нижние зубы. Размер тарелки символизирует красоту женщины, а также ее социальную и экономическую значимость. Похожая ситуация в племени масаи. Там женщинам растягивают мочки, длина которых символизирует возраст и мудрость.
Смотри прямо сейчас больше странных и даже шокирующих стандартов красоты из разных уголков мира.
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Фото:Google
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