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Три простых, но очень эффективных комплекса упражнений, которые можно делать где и когда угодно
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Три простых, но очень эффективных комплекса упражнений, которые можно делать где и когда угодно 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
От фитнесс-тренера Скарлетт Йохансен
Одно из важнейших условий эффективности и полезности тренировок — их регулярность. Но всегда ли у вас есть возможность пойти в спортзал, скажем, в командировке или отпуске? И всегда ли у вас есть достаточно времени, чтобы провести полноценную тренировку? Рамона Браганса, фитнесс-тренер, которая работала со Скарлетт Йоханссон, Райаном Рейнольдсом, Энн Хэтэуэй, Халле Берри и Заком Эфроном, разработала три простых комплекса упражнений
Они не требуют много времени, их можно выполнять практически в любом месте и не беспокоится о специальном оборудовании — а эффект от таких упражнений вполне сравним с эффектом полноценной тренировки в спортзале. Единственная рекомендация, на которой настаивает тренер — это постоянно изменять скорость и интенсивность движений, чтобы получить максимальный эффект
Комплекс 1  Восемь спринтерских забегов по 50 метров каждый, между пробежками отдыхайте по 2 минуты.
10-минутный отдых
4 подхода по 20 приседаний и 20 отжиманий.
Комплекс 2  1. Пробежка (желательно, 10 км)
2. 15-минутный отдых
3. 15 подходов по 5 наклонов, 10 отжиманий и 15 приседаний (перерывы между подходами — 1 минута)
Комплекс 3  1. 4 спринтерских забега по 400 метров каждый (перерывы между пробежками 30 секунд)
2. 6-минутный отдых
3. 15-минутный комплекс из наклонов, отжиманий и приседаний (перерывы между подходами — 1 минута) Вера Ермакова
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