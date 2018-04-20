Три простых, но очень эффективных комплекса упражнений, которые можно делать где и когда угодно

От фитнесс-тренера Скарлетт Йохансен

Райаном Рейнольдсом, Одно из важнейших условий эффективности и полезности тренировок — их регулярность. Но всегда ли у вас есть возможность пойти в спортзал, скажем, в командировке или отпуске? И всегда ли у вас есть достаточно времени, чтобы провести полноценную тренировку? Рамона Браганса, фитнесс-тренер, которая работала со Скарлетт Йоханссон Энн Хэтэуэй , Халле Берри и Заком Эфроном, разработала три простых комплекса упражнений

Они не требуют много времени, их можно выполнять практически в любом месте и не беспокоится о специальном оборудовании — а эффект от таких упражнений вполне сравним с эффектом полноценной тренировки в спортзале. Единственная рекомендация, на которой настаивает тренер — это постоянно изменять скорость и интенсивность движений, чтобы получить максимальный эффект

Комплекс 1 Восемь спринтерских забегов по 50 метров каждый, между пробежками отдыхайте по 2 минуты.

10-минутный отдых

4 подхода по 20 приседаний и 20 отжиманий.

Комплекс 2 1. Пробежка (желательно, 10 км)

2. 15-минутный отдых

3. 15 подходов по 5 наклонов, 10 отжиманий и 15 приседаний (перерывы между подходами — 1 минута)

Комплекс 3 1. 4 спринтерских забега по 400 метров каждый (перерывы между пробежками 30 секунд)

2. 6-минутный отдых

3. 15-минутный комплекс из наклонов, отжиманий и приседаний (перерывы между подходами — 1 минута) Вера Ермакова

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