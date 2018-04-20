Судебные тяжбы тюменской семьи: дядя-бизнесмен оставил малолетнего племянника-сироту без наследства

Тюменка Лилия Булатова третий год пытается отстоять право своего малолетнего сына на ¼ долю наследства, оставшегося от его деда — почетного работника ЖКХ РФ Владимира Фрицлера. Женщина утверждает, что доверилась близкому родственнику, который в итоге оформил все на себя.

Ребенка назвали в честь деда — известного в Тюмени предпринимателя, работавшего в лифтовом хозяйстве. В двухлетнем возрасте мальчик остался без отца — Сергей Фрицлер умер в 2009-м году, а в августе 2011-го не стало и деда. После неожиданного ухода Фрицлера-старшего его наследникам остались недвижимость и доли в бизнесе, который он возглавлял многие годы.

На наследство предпринимателя изначально претендовали четверо — его родители, сын и внук Владимир, к которому это право перешло от умершего отца. Родители Фрицлера-старшего уступили свои доли внуку, который продолжил руководить семейным бизнесом.

Маленький Владимир с отцом — Сергеем Фрицлером

— Брат моего умершего мужа пообещал подготовить все документы для нотариуса сам и потом пригласить нас на совместное оформление наследства в нотариальную контору, мотивируя это значительными финансовыми затратами в условиях нашей ограниченности в средствах. Три года после смерти дедушки мы хорошо общались, он приглашал нас в гости, дарил сыну подарки, а сейчас просто не берет трубку, — утверждает Лилия Булатова, мать Фрицлера-младшего.

Лилия Булатова с сыном

Со слов Лилии, спустя более 5 лет после смерти деда, в конце 2016 года, родной дядя ее сына оформил все наследство на себя. О доли несовершеннолетнего племянника никто не вспомнил. Мать Фрицлера-младшего сейчас пытается отстоять право своего сына на наследство деда по линии отца. Тюменский районный суд встал на сторону ребенка и признал его наследником, посчитав убедительными представленные в дело письменные доказательства и показания свидетелей.

— В законе есть два основания для вступления в наследство — обратиться к нотариусу в течение шести месяцев, либо фактически принять его. Лилия вместе с сыном жила в квартире Фрицлера-старшего и платила коммунальные услуги. Факт их проживания доказывает похозяйственная книга, которая составляется сельсоветом. Его работники ходят по домам и квартирам и выясняют, кто где живет, учится и тд. Эти данные собираются ежегодно для учета сельского населения. Однако, отменяя решение районного суда и отказывая малолетнему Владимиру в наследстве, апелляционная инстанция пришла, на мой взгляд, далеко не к бесспорному выводу, что Администрация муниципального образования не имела права составлять данную похозяйственную книгу и указанные сведения в ней не могут считаться достоверными, — рассказала 72.ru Наталья Алексеева , адвокат законного представителя Фрицлера-младшего.

Владимир Фрицлер занимается шахматами и уже выигрывает городские турниры

Лилия Булатова не скрывает, что в сложившейся ситуации она отчасти виновата сама. В то время у нее были проблемы с алкоголем и она не занималась вопросами наследства.

Проиграв апелляцию и кассацию, Лилия Булатова и ее представитель решили подать новый иск в Тюменский районный суд.

— Если на момент открытия наследства наследник является несовершеннолетним, то срок принятия им наследства может быть восстановлен судом. Такое решение в аналогичной истории вынес Верховный суд России. По мнению высшей судебной инстанции, наследник в этом возрасте находится в беспомощном состоянии, а бездействие законных представителей ребенка не может влиять на его законные права. Мы сейчас пошли с таким иском. Единственное доказательство по сути, имеющее значение для разрешения спора — свидетельство о рождении ребенка, — считает Наталья Алексеева.

Владимир часто бывал в гостях у деда

Юрист, представляющий интересы маленького наследника, неоднократно пыталась договориться с дядей пойти на мировое соглашение без судебного разбирательства, но он не идет на контакт. Отказался комментировать сложившуюся ситуацию мужчина и редакции 72.ru, заявив, что не имеет к этой истории никакого отношения.

— Позицию дяди понять очень сложно. Если он боится, что наследство достанется не ребенку, а его матери, то эти опасения напрасны. Закон очень четко защищает права несовершеннолетних в таких вопросах, на страже интересов ребенка также и органы опеки, — говорит адвокат.

Очередной суд уже по новому иску матери 10-летнего Владимира Фрицлера состоится в понедельник, 23 апреля. 72.ru продолжит следить за ходом судебных разбирательств этой семьи.