Костромичей просят подарить игрушки животным из нашего зоопарка

Костромской зоопарк обратился к жителям города с просьбой подарить игрушки для зверей, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

В прошлом году костромичи уже приносили сюда игрушки, но эти подарки из-за острых когтей и зубов играющих пришли в негодность.

Друзья, практически весь запас игрушек, которые вы нам приносили в конце прошлого года, подошел к концу. Если у кого-то завалялись ненужные игрушки, просим вас передать в дар нашим животным, — обратились сотрудники зоопарка к людям в социальных сетях.

Главными любителями игрушек стали представители семейства кошачьих. Например, пуме Рэгги очень нравятся мягкие зверята.

Приносить в зоопарк можно мягкие, деревянные и резиновые игрушки, мячи.