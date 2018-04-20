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Костромичей просят подарить игрушки животным из нашего зоопарка
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Костромичей просят подарить игрушки животным из нашего зоопарка 

k1news.ru 58 минут назад
Фото: k1news.ru
Костромской зоопарк обратился к жителям города с просьбой подарить игрушки для зверей, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
В прошлом году костромичи уже приносили сюда игрушки, но эти подарки из-за острых когтей и зубов играющих пришли в негодность.
Друзья, практически весь запас игрушек, которые вы нам приносили в конце прошлого года, подошел к концу. Если у кого-то завалялись ненужные игрушки, просим вас передать в дар нашим животным, — обратились сотрудники зоопарка к людям в социальных сетях.
Главными любителями игрушек стали представители семейства кошачьих. Например, пуме Рэгги очень нравятся мягкие зверята.
Приносить в зоопарк можно мягкие, деревянные и резиновые игрушки, мячи.
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