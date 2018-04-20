Юлия Михальчик о разрыве с Шульгиным: Если бы не родители, не знаю, была бы я жива

Одна из самых ярких выпускниц популярного в начале нулевых телепроекта «Фабрика звезд» Юлия Михальчик призналась, что разрыв с продюсером Александром Шульгиным дался ей нелегко. На нервной почве она заболела анорексией. По словам певицы, тогда она весила всего 42 килограмма и боялась поправиться даже от воды.

«Если бы вовремя не приехали родители, я не знаю, сидела бы я сейчас рядом с вами здесь», — сказала Михальчик в откровенном интервью программе «Ой, мамочки» на телеканале «МИР»

Напомним, в третьем сезоне шоу «Фабрики звезд» в далеком 2003 году Юлия Михальчик заняла третье место. Она с успехом продолжила музыкальную карьеру. В отличие от многих участников этого телепроекта ей удалось закрепиться в российском шоу-бизнесе.

«Крутая певица! Она одна из лучших в нашей стране с точки зрения подачи, с точки зрения владения голосом, техники, артистизма и всего этого. Я не знаю точно, какой у нее диапазон — 3-4 октавы», — говорит композитор и певец Александр Киреев , занявший на «Фабрике звезд» второе место.

Наш котенок))) @nikmalinin #никитамалинин #мойкотенок

Публикация от ЮЛИЯ МИХАЛЬЧИК (@yuliya_mikhalchik)

3 Окт 2015 в 11:20 PDT Но особенно начинающая певица Михальчик запомнилась зрителям тем, что в финале проекта Александр Шульгин сделал ей предложение. Страна замерла в интригующем ожидании. Ведь еще свежа была в памяти история скандального развода Шульгина с Валерией.

Саша, будь! И будь счастлив! @alexander_shulgin за все БлагоДарю! #александршульгин #юлиямихальчик #деньрождения

Публикация от ЮЛИЯ МИХАЛЬЧИК (@yuliya_mikhalchik)

25 Авг 2016 в 3:14 PDT «Я думала, что Шульгин предложил мне руку и сердце», — вспоминает Михальчик это событие.

«Было предложение руки. Я специально недавно пересматривал этот момент: там фраза совершенно четко звучит. Про сердце там ничего нет», — рассказал в свою очередь Александр Киреев.

Свадьбы Михальчик с Шульгиным поклонники так и не дождались. Через несколько лет девушка вышла замуж за бизнесмена Владимира Гоева и родила сына. Однако уже через пять лет последовал развод.

«Для меня важно, чтобы я была единственная и любимая. Так же и я отношусь к человеку. Если такого не происходит — скатертью дорога! Отпускать — с божьей помощью все, дай бог, будет у всех хорошо», — призналась Михальчик.

Что певица никогда не сможет простить своему бывшему супругу? Почему Михальчик так и не вышла замуж за Шульгина? Зачем она ему по-прежнему звонит? Узнаете из первых уст совсем скоро. Смотрите программу «Ой, мамочки!» 21 апреля в 9:00 на телеканале «МИР». Не пропустите!

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