Не вернулся из школы: в Екатеринбурге четыре дня ищут 11-летнего мальчика

В Екатеринбурге продолжаются поиски 11-летнего Алексея Звягина. 16 апреля мальчик не вернулся домой из школы, об этом сообщает в пятницу, 20 апреля, «АиФ-Урал».

Предположительно, мальчик сбежал после ссоры с родителями. 16 апреля он не вернулся домой из школы, однако после этого еще два дня посещал учебное заведение. После чего он окончательно пропал и не появлялся даже у друзей.

Поисками мальчика занимается волонтерский отряд «Сокол». Особое внимание волонтеры уделяют обследованию Уралмаша, где расположены школа и дом Алексея Звягина.

Горожан просят также не оставаться равнодушными и быть внимательнее в торговых центрах и заведениях быстрого питания Орджоникидзевского и других районов Екатеринбурга.