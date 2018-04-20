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Не вернулся из школы: в Екатеринбурге четыре дня ищут 11-летнего мальчика
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Не вернулся из школы: в Екатеринбурге четыре дня ищут 11-летнего мальчика 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге продолжаются поиски 11-летнего Алексея Звягина. 16 апреля мальчик не вернулся домой из школы, об этом сообщает в пятницу, 20 апреля, «АиФ-Урал».
Предположительно, мальчик сбежал после ссоры с родителями. 16 апреля он не вернулся домой из школы, однако после этого еще два дня посещал учебное заведение. После чего он окончательно пропал и не появлялся даже у друзей.
Поисками мальчика занимается волонтерский отряд «Сокол». Особое внимание волонтеры уделяют обследованию Уралмаша, где расположены школа и дом Алексея Звягина.
Горожан просят также не оставаться равнодушными и быть внимательнее в торговых центрах и заведениях быстрого питания Орджоникидзевского и других районов Екатеринбурга.
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