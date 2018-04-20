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В Екатеринбурге ищут 11-летнего школьника, который пропал после ссоры с мамой
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В Екатеринбурге ищут 11-летнего школьника, который пропал после ссоры с мамой 

e1.ru 53 минуты назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге ищут 11-летнего школьника Алексея Звягина. Как рассказали Е1.RU в поисковом отряде «Сокол», мальчик ушел из дома 16 апреля после ссоры с мамой.
— Семья у них благополучная. Первые два дня после пропажи он появлялся в школе, а потом перестал. Всех друзей обошли, нигде его нет, — рассказали в поисковом отряде. — Основной район поисков — Уралмаш, там живет мальчик и там он ходит в школу.
Максимальное внимание горожан просят обращать на ТЦ Орджоникидзевского района и пункты быстрого питания, такие как KFС, BURGER KING, McDonald’s и другие. Хотя мальчик может быть и в других районах города.
В поисковом отряде отмечают, что родители пока не обращались в полицию. Это намерены сделать в ближайшее время сотрудники поискового отряда.
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