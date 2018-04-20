Успейте зарегистрироваться на IV Международную конференцию по промышленному дизайну пластмассовых изделий «ИДЕИ. ДИЗАЙН. ИЗДЕЛИЯ.» в рамках выставки РОСМОЛД 2018. 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Организаторы: Мессе Франкфурт РУС, МНПЦ
Официальный спонсор: Студия промышленного дизайна «АРТ-АП»
10.30-10.40 Приветственное слово организаторов и партнеров конференции
10.40-11.00 Быстрый запуск малогабаритных деталей из литьевых ПКМ в серийное производство.
Владимир Лебедев, Генеральный директор ООО «ВЛ-Пласт»
11.00-11.20 Инновационные разработки в области промышленного дизайна (4 кейса по последним ярким проектам)
Олег Базоев и Илья Ищенко, Ведущие дизайнеры Студии дизайна «Арт-Ап»
11.20-11.50 Никелевые формы — высокотехнологичная оснастка для производства деталей soft-touch.
Артем Сбитнев, Генеральный директор ООО «Стандекс РУС»
11.50-12.10 Влияние формы и конструкции изделия на экономику производства. Взаимосвязь дизайна изделия с изготовлением пресс-форм
Алексей Кутяев, Генеральный директор Студии дизайна «Арт-Ап»
12.10-12.30 Инженерные расчеты форм для литья под давлением термопластичных материалов в версии Moldex3D R16.
Игорь Барвинский, Главный специалист, АО «СиСофт»
12.30-12.50 Современные технологии восстановления и изготовления шнековых пар.
Игорь Корнилов, Начальник отдела продаж ООО «Научно-техническая фирма НТВ»
12.50-13.20 Инновации и тенденции в промышленном дизайне: государство и бизнес
София Сытник, ГБПОУ «Московский государственный образовательный комплекс»,
Андрей Ермаков, ГБПОУ «Московский издательско-полиграфический колледж им. Ивана Фёдорова»
13.20-13.40 Дизайн изделий из пластмасс, композиционных материалов, комбинированных металлополимерных систем
Алексей Баранов, Руководитель опытно-производственного отдела Студии дизайна «Арт-Ап»
13.40 Закрытие конференции