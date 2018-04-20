Беременная Анна Хилькевич с юмором прокомментировала свой «неудачный образ»

Совсем недавно стало известно, что Анна Хилькевич , получившая широкую известность благодаря роли Маши Беловой в комедийном телесериале «Универ. Новая общага», ждет второго ребенка. А на днях звезда порадовала поклонников, появившись на открытии Московского международного кинофестиваля.

Впрочем, появление Анны Хилькевич на красной дорожке прошло не совсем гладко: из-за округлившегося животика звездная мама неправильно застегнула пуговицы на платье. Эту ситуацию она с юмором описала в личном блоге: «Сегодня у меня спросили журналисты: „Как или чем можно выделиться на красной дорожке ММКФ?“ Я же ответила: „В первую очередь, нарядом“. И оказалась права…»

Из-за своего живота я не увидела, что пуговички на моем платье сбились и стало совсем некомильфо. Ура, попаду в сводку неудачных образов,

позитивно прокомментировала свой светский выход актриса.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) 19 Апр 2018 в 12:14 PDT Напомним, в августе 2015 года Анна Хилькевич вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова . В декабре того же года у пары родилась дочь Арианна.

Фото: Instagram @annakhilkevich

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