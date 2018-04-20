Анна Плетнева раскрыла секрет счастливой жизни

Экс-участница группы «Винтаж» Анна Плетнева , отвечая на популярные вопросы читателей, поделилась своим взглядом на жизнь.

Читатели спросили певицу — «Как перевернуть жизнь на положительный лад, когда слишком много проблем?». Девушка заметила, что в ее жизни была такая черная полоса. В детстве отец Анны открыл тайну — если произошло что-то плохое, нужно сначала посмотреть на себя, а не обвинять окружающих сразу.

Девушка призналась, что сама она долго не могла понять эту позицию, ведь если ее обидели одноклассницы, почему в этом виновата сама жертва. «Всё зависит от нас самих, от наших реакций и отношения к ситуации…» — сделала вывод Плетнева. По советы папы в школе Анна попробовала сказать своим обидчикам что-то неожиданное и приятное. Такая смена позиции сбила задир с толку и они отстали от маленькой Плетневой.

После этого случая Анна сделала вывод, что не нужно лететь в пропасть, когда ситуация становится слишком сложной, стоит переключиться на что-то доброе и позитивное. «Вот увидите, как всё развернётся в секунду!» — пообещала артистка и призвала читателей поделиться своим мнением относительно такого жизненного совета.