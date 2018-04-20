Ещё
Премьер‐министр Новой Зеландии надела накидку маори на прием в Букингемском дворце
Далее:
Читайте также:
Ещё

Премьер‐министр Новой Зеландии надела накидку маори на прием в Букингемском дворце 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Экспресс-газета
Королева Великобритании Елизавета II устроила прием в Букингемском дворце в честь саммита Содружества. Гости мероприятия удивились наряду премьер‐министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, которая пришла в традиционной накидке племени маори. Об этом сообщил сайт eg.ru со ссылкой на The Guardian.
На прием в Букингемском дворце Елизавета II пригласила глав правительств.
Премьер-министр
Новой Зеландии надела накидку с перьями, которая символизирует власть, силу и уважение. Красочный наряд предоставило лондонское объединение маори.
Видеозапись выступления Джасинды Ардерн опубликовали на YouTube.
Создатель «Шестого чувства», «Таинственного леса» и «Неуязвимого» М. Найт Шьямалан устроил празднование в честь Хеллоуина в Филадельфии (США). Герой боевиков Брюс Уиллис вместе с помощником порадовали всех присутствующих костюмами девочек‐близняшек из жуткого триллера Стэнли Кубрика «Сияние».
360tv.ru: последние новости
ММКФ: красная дорожка Принц Уильям случайно рассекретил имя будущего ребенка Редкая горилла с новорожденным детенышем попала на видео
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды девяностых, которых сегодня не узнать27
За какой секс женщины готовы платить23
Самые скандальные фото знаменитостей25
Женщины разделись во имя уродства14
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь5
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:55
Звезда «Интернов» заинтриговал поклонников
Звёзды
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение