Премьер‐министр Новой Зеландии надела накидку маори на прием в Букингемском дворце 

Королева Великобритании Елизавета II устроила прием в Букингемском дворце в честь саммита Содружества. Гости мероприятия удивились наряду премьер‐министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, которая пришла в традиционной накидке племени маори. Об этом сообщил сайт eg.ru со ссылкой на The Guardian.
На прием в Букингемском дворце Елизавета II пригласила глав правительств.
Премьер-министр
Новой Зеландии надела накидку с перьями, которая символизирует власть, силу и уважение. Красочный наряд предоставило лондонское объединение маори.
Видеозапись выступления Джасинды Ардерн опубликовали на YouTube.
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