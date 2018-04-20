Премьер‐министр Новой Зеландии надела накидку маори на прием в Букингемском дворце

Королева Великобритании Елизавета II устроила прием в Букингемском дворце в честь саммита Содружества. Гости мероприятия удивились наряду премьер‐министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, которая пришла в традиционной накидке племени маори. Об этом сообщил сайт eg.ru со ссылкой на The Guardian.

На прием в Букингемском дворце Елизавета II пригласила глав правительств.

Премьер-министр

Новой Зеландии надела накидку с перьями, которая символизирует власть, силу и уважение. Красочный наряд предоставило лондонское объединение маори.

Видеозапись выступления Джасинды Ардерн опубликовали на YouTube.