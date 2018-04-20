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В Comedy Club пошутили над блондинкой из Тогучина
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В Comedy Club пошутили над блондинкой из Тогучина 

Все новости Новосибирской области 39 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Вероника, немного подумав, предложила версию того, что было нарисовано. Ответ рассмешил Тимура, который стал тут же шутить над самой Вероникой.
«Накануне мне прислали приглашение с «ТНТ» принять участие в Comedy Club. Я сразу же согласилась. Тем более с Тимуром Батрутдиновым я немного знакома. Он, как и я, участвовал в «Холостяке», но в другом сезоне, — рассказала VN.ru Вероника Мурашкина. — Меня с другими девушками посадили в VIP-зону. Вечер пролетел незаметно, было безумно смешно. Вчера я посмотрела эфир, но сцену со мной, к сожалению, вырезали».
В прошлом году Вероника Мурашкина прославилась не только в Новосибирске, но и России после нашумевшего телешоу «Холостяк». Новосибирская девушка пыталась покорить сердце звезды сериала «Интерны» Ильи Глинникова, но безуспешно. Позже красавица была замечена на странице популярного мужского журнала Playboy, который опубликовал фото Вероники в сентябрьском номере.
Вероника Мурашкина родилась в Тогучине Новосибирской области. После окончания школы поступила в академию МЧС России. Во время обучения стала победительницей конкурса «Мисс МЧС России» и приняла участие в конкурсе «Российская красавица — 2013». Победить в нем ей не удалось, но именно после этого началась модельная карьера нашей землячки.
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