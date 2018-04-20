В Comedy Club пошутили над блондинкой из Тогучина

Вероника, немного подумав, предложила версию того, что было нарисовано. Ответ рассмешил Тимура, который стал тут же шутить над самой Вероникой.

«Накануне мне прислали приглашение с «ТНТ» принять участие в Comedy Club. Я сразу же согласилась. Тем более с Тимуром Батрутдиновым я немного знакома. Он, как и я, участвовал в «Холостяке», но в другом сезоне, — рассказала VN.ru Вероника Мурашкина. — Меня с другими девушками посадили в VIP-зону. Вечер пролетел незаметно, было безумно смешно. Вчера я посмотрела эфир, но сцену со мной, к сожалению, вырезали».

В прошлом году Вероника Мурашкина прославилась не только в Новосибирске, но и России после нашумевшего телешоу «Холостяк». Новосибирская девушка пыталась покорить сердце звезды сериала «Интерны» Ильи Глинникова , но безуспешно. Позже красавица была замечена на странице популярного мужского журнала Playboy, который опубликовал фото Вероники в сентябрьском номере.