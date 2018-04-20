Не только тюбетейки: особенности таджикистанской моды

Правда ли, что таджикские красавицы носят только полосатые наряды, а мужчины не снимают тюбетейки? За ответами и дизайнерскими хитростями мы отправились в Таджикистан. А заодно узнали, как сегодня там процветает древнее ремесло — изготовление удивительных икатов и адрасов.

Кстати, жителей Таджикистана отличает не только утонченный стиль, но и любовь к еде. Они — настоящие гурманы, ведь знают больше ста рецептов плова, каждый день готовят халву и пекут пятикилограммовые лепешки. Не верите? Скоро сами все увидите — только на 18-й кнопке! Смотрите программу «Такие странные» 22 апреля в 6:30 на телеканале «МИР»

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