Зейна Малика и Джиджи Хадид обвинили в пиаре расставания

Американский твиттер уже вторые сутки гудит о Зейне Малике и Джиджи Хадид. Юзеры подозревают сладкую парочку в пиаре их якобы случившегося расставания. Поводом для этого послужило появление Малика у подъезда Джиджи в Нью-Йорке.

Папарации застукали Зейна довольным прямо у входной двери в парадную Хадид. «Они имитировали расставание, чтобы прокачать новый трек Зейна» — заявил один из пользователей. К такому же выводу пришли и десятки западных издания.

В этом случае, хочется только порадоваться за одну из самых красивых пар мирового шоу-бизнеса. Правда, есть одна заминка, поговаривают Малик всё-таки вывел татуировку с изображением Хадид со своего торса. Хотя, может быть, рисунок просто надоел.