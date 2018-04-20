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Зейна Малика и Джиджи Хадид обвинили в пиаре расставания
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Зейна Малика и Джиджи Хадид обвинили в пиаре расставания 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
Американский твиттер уже вторые сутки гудит о Зейне Малике и Джиджи Хадид. Юзеры подозревают сладкую парочку в пиаре их якобы случившегося расставания. Поводом для этого послужило появление Малика у подъезда Джиджи в Нью-Йорке.
Папарации застукали Зейна довольным прямо у входной двери в парадную Хадид. «Они имитировали расставание, чтобы прокачать новый трек Зейна» — заявил один из пользователей. К такому же выводу пришли и десятки западных издания.
В этом случае, хочется только порадоваться за одну из самых красивых пар мирового шоу-бизнеса. Правда, есть одна заминка, поговаривают Малик всё-таки вывел татуировку с изображением Хадид со своего торса. Хотя, может быть, рисунок просто надоел.
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