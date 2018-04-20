Секреты безупречной рассады: стимуляторы роста вершков и корешков

Какой дачник не мечтает о богатом урожае! Чтобы и себе с лихвой хватило, и родственников порадовать, и перед друзьями было чем похвастать. А с чего начинается урожай? Правильно, об этом даже начинающий огородник знает — с хорошей, здоровой и крепкой рассады.

Урожай начинается с хорошей рассады

У бывалых есть свои хитрые способы её выращивания, молодые перенимают опыт. К счастью, благодаря Интернету найти практически любую информацию не составляет особого труда. О том, как сеять на рассаду семена, сколько подкармливать и когда пикировать, есть немало публикаций на нашем сайте. А в этом материале мы поговорим о стимуляторах и регуляторах роста, применение которых помогает получить крепкую рассаду.

Быстрее, выше, сильнее

Среди множества средств для огородников в магазинах появились загадочные препараты, аннотации на упаковках которых декларируют магические для любого любителя растений явления. Обещают улучшение всхожести семян и способности к укоренению черенков, повышение количества бутонов и завязей и вообще увеличение урожая в несколько раз.

Ну разве можно устоять перед возможностью получения прибавки к урожаю?

Огородник же как ребёнок — совершенно не имеет моральных сил бороться с такими соблазнами. Но не всегда предлагаемые препараты оправдывают ожидания. Поэтому стоит разобраться, что такое стимуляторы и регуляторы роста и в каких случаях их стоит использовать.

Стимуляторы, регуляторы и ускорители

Стимулировать процессы роста и развития растения можно несколькими способами:

воздействием на скорость метаболизма — окислительно-восстановительные реакции, дыхание, фотосинтез;

влиянием на взаимодействие органов растения между собой — синтез, накопление и перемещение гормонов, вырабатываемых растениями;

подстёгиванием скорости деления, растяжения и дифференциации клеток — процессы корнеобразования, бутонизации, разрастания завязи;

повышением стойкости к негативному влиянию окружающей среды.

Рост и развитие растения

На рынке продукции для садоводов и огородников сегодня можно встретить три основных вида веществ, влияющих на скорость развития растений, их устойчивость к стрессам, а также повышающих урожайность. Это растительные гормоны, препараты на основе гуминовых кислот и комплексные биологически активные вещества. Рассмотрим их подробнее.

Гуматы

Гуматы — это соли гуминовых кислот, образующихся при разложении и гумификации органических остатков растительного и животного происхождения. Научное обоснование положительного влияния гуминовых веществ на жизнедеятельность растений было получено в XIX веке, но первыми их достоинства оценили египтяне, пользующиеся ежегодным разливом Нила около 6000 лет.

Гумус содержит питательные вещества, необходимые растениям

В многочисленных лабораторных исследованиях второй половины прошлого века, а также в полевых опытах было доказано стимулирующее действие гуматов на скорость прорастания семян, дыхательные функции растений и усвоение ими питательных веществ. Хотя до сих пор почвоведы не пришли к единому мнению о механизме положительного влияния этих веществ на растения. Учёные отмечают, что промышленные гуматы калия и аммония оказывают больше стимулирующее воздействие на растения, нежели питательное. То есть эти соединения ценны в первую очередь именно как стимуляторы роста. Гуматы оптимизируют корневое и внекорневое питание растений. В их присутствии они лучше усваивают фосфор, а также металлы в хелатной форме. Хорошим примером такого препарата, произведённого из натурального сырья, может послужить «Энерген» от компании «Грин бэлт». Его применяют для предпосевной обработки семян, клубней, рассады и саженцев. Использование «Энергена» весьма эффективно, а кроме того, комфортно. Выпускается он в виде растворимого порошка, расфасованного в капсулы, а также в виде жидкого концентрата во флаконах, имеющих капельницу для точного дозирования.

Стимулирующее воздействие гуматов наиболее заметно при неблагоприятных условиях

Общее стимулирующее действие гуматов на рост и развитие растений особенно заметно в неблагоприятных и стрессовых условиях: при пониженных температурах, высокой влажности или, напротив, засухе, недостаточной освещённости. И это особенно важно и востребовано в условиях нашего рискованного земледелия. Учёные считают, что во многом действие гуматов в организме растений подобно фитогормонам.

Растительные гормоны

Процессы в любом живом организме подчинены действию гормонов. Жизнью растения тоже управляют органические вещества, вырабатываемые самим зелёным организмом и служащие для регуляции и координации разных процессов — от прорастания семени и до отделения созревшего плода от ветки. Эти химические соединения и есть фитогормоны. Именно гормоны (ростовые вещества) заставляют зародыш пробить семенную оболочку корешком и выглянуть ростком на поверхность земли. Все остальные события в жизни растения тоже расписаны изначально, поэтому на упаковке с семенами можно прочитать, что, к примеру, этот сорт томата завяжет первую цветочную кисть после 6-7 листа, всего этих кистей будет 6 и в каждой от 3 до 5 плодов. Всё это запрограммировано в генетическом коде и первая цветочная кисть начинает формироваться уже тогда, когда росток под действием фитогормонов только-только развернул семядольные листики.

Фитогормоны регулируют многие процессы в жизни растения

Растительные гормоны учёные выделили, оценили их роль, научились синтезировать и применять для регуляции процессов роста и развития растения. Воздействуя на зелёный организм в нужный момент веществом-гормоном, можно усиливать естественные природные процессы. Например, ускорять рост корней рассады или черенков. Особенно это актуально для сложно черенкующихся растений и овощей, плохо переносящих пересадку. В качестве иллюстрации такого фитогормонального препарата можно рассмотреть «Корнерост» («Грин бэлт»), выпускающийся в виде водорастворимых капсул. Он применяется для стимуляции корнеобразования и улучшения приживаемости черенков.

Корнерост применяется для стимуляции корнеобразования и улучшения приживаемости черенков

Не секрет, что существуют культуры, довольно тяжело размножающиеся черенкованием, например, некоторые сорта винограда. Замачивание таких «сложных» чубуков в «Корнеросте» заметно повышает их шанс на пробуждение и наращивание корешков. Также этот препарат весьма благотворно влияет на рассаду овощей. Быстрое развитие органов растения укорачивает срок вегетации (что ценно для огородничества в климате нашей страны), увеличивает количество завязей и способность растения их развить в полноценные плоды.

Корнерост весьма благотворно влияет на рассаду овощей

Вмешательство в генетически заложенную природой программу развития растения — процесс сложный и ответственный. Более подробно о растительных гормонах можно прочитать в публикации Стимуляторы роста: что это такое и как ими правильно пользоваться.

Комплексные биологически активные вещества

Комплексы биологически активных веществ (БАВ) — это сбалансированные композиции добавок, включающие в себя и микроэлементы, необходимые растениям, и несколько видов гуматов, фульватов и других полезных веществ. Такие препараты служат для профилактики заболеваний и поддержания жизненных сил растений.

Биологически активные вещества оптимизируют обменные процессы растения

Для наших зелёных питомцев они сродни БАДам в питании человека: при небольших концентрациях эти вещества имеют высокую физиологическую активность в отношении различных органов растений. Они оптимизируют обменные процессы, улучшают распределение и накопление питательных веществ. Комплексные БАВ помогают растениям справляться со стрессами (например, после высаживания), противостоять неблагоприятной погоде, заболеваниям, вредителям и увеличивают приживаемость при пересадке или прививке.

Стоит ли использовать стимуляторы

Подводя итог, хочу отметить, что на практике стимуляторы роста можно разделить на два вида: добавки, создающие благоприятные условия для раскрытия собственного жизненного потенциала растений (гуматы, комплексы БАВ), и действительно ускорители — растительные гормоны, которые можно сравнить с допингом у спортсменов. Стоит ли их использовать и какие выбрать? Чтобы ответить на этот вопрос, мне кажется, лучше испытать действие стимуляторов на растения самостоятельно и сделать собственные выводы.

Действие гормона ауксина на образование корней черенков винограда: слева &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;mdash; обработанный раствором, справа &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;mdash; контрольный

Попробуйте для начала самые распространённые виды ускорителей роста — стимулятор общего действия на основе гуматов и растительный гормон вида акусинов для ускорения образования корневой системы. Например, для предпосевной обработки семян и перед высаживанием рассады в грунт — «Энерген Аква», а для улучшения корнеобразования — «Корнерост».

Энерген Аква — стимулятор общего действия на основе гуматов

Только нужно учесть, что стимуляторы и ускорители применяются не для замены традиционных приёмов выращивания растений. Их использование не избавит огородника от чуткой заботы о зелёных питомцах — обеспечения качественного питания, достаточного тепла и света, защиты от болезней и вредителей. Это способ сделать свои растения быстрее, выносливее, урожайнее — своеобразная школа олимпийского резерва.