Ещё
Деревянные помощники
Далее:
Читайте также:
Ещё

Деревянные помощники 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
О досках, которые захватывают кухни мира
Анна Торхова Журналист
20 апреля 2018
Работа с ценными породами древесины — не только нелегкий труд, но и захватывающее занятие. Производители из Ижевска научились мастерить из дорогого материала разделочные доски и продавать их по всему миру. Торцевая разделочная доска — это доска, в которой волокна дерева расположены перпендикулярно режущей поверхности, а не параллельно, как в обычных разделочных досках.
Резать — не перерезать
Первое, на что обращает внимание сам производитель, — это долговечность его кухонных аксессуаров, срок службы которых минимум 10 лет, а иногда и 20.
Профессиональные повара любят такие разделочные доски за то, что они не тупят ножи. Всё потому, что волокна древесины расположены перпендикулярно поверхности реза, и лезвие ножа проходит между волокнами. В обычной же доске нож их перерезает, и лезвие тупится быстрее. Благодаря тому, что волокна после реза снова сходятся вместе, бактерии не могут попасть внутрь доски. Защиту создает и минеральное масло, которым покрывают поверхность изделия.
Сегодня доски из маленького городка успели облететь Землю от Новой Зеландии до военных американских баз на островах в Тихом океане вблизи Японии. Особенно они полюбились своим качеством и новизной во Франции, Германии, Бразилии и Саудовской Аравии.
Азобе, зебрано, косипо…
Нет, это не просто красивые слова, это ценные породы деревьев, из которых изготавливаются кухонные шедевры. Доски выпиливаются из высококачественной древесины с влажностью не более 8%. В работе используются не только твердые лиственные породы — дуб, ясень, граб, орех, клен, но и африканские и американские — падук, сапеле, макоре, махагон, амарант, зебрано. Прежде чем доска попадет на стол мастеру, она проходит своеобразный кастинг: материал не должен иметь сучков, трещин и грибка. Затем будущая доска проходит путешествие через ряд станков, заканчивая свой путь обработкой воском.
Часть искусства
Как правило, каждая доска изготавливается индивидуально, в единственном экземпляре, и имеет неповторимый рисунок. Одним из самых запоминающихся проектов производителя стала доска с гербом СССР: в работе было использовано сразу пять пород дерева — дуб, мовинга, падук, амарант и венге.
Самыми полюбившимися среди клиентов стали изделия в виде флагов: британского, канадского, американского. На вид — настоящие картины. «Как-то раз клиентка из Санкт-Петербурга оформила заказ для друзей на 18 досок. Позже написала, что не смогла с ними расстаться, оставила у себя и оформила досками стены в коттедже», — рассказал мастер.
Пальму первенства по популярности получили и доски с изображениями фамилий, эмблем спортивных клубов и автомобилей. Но по-настоящему бум и фурор произвели доски с 3D-эффектом. Иллюзия трехмерного пространства возникает из-за особой укладки брусков. Производитель запустил свой канал на YouTube, где рассказывает и показывает, как с помощью дерева создать оптический обман.
Время — деньги
На изготовление одной доски уходит 3-4 дня, включая время на высыхание масла. Цена изделия зависит от размера, породы дерева и сложности рисунка. Стоимость начинается от 900 рублей и может достигать 39 тыс. рублей. Самые дорогие доски получаются из импортных материалов. «Недавно выполнили заказ из Москвы, мы использовали мореный дуб, которому 1700 лет», — рассказали в мастерской. Стоимость такой древесины достигает 12 000 евро за кубический метр. Значительно меньшая цена у отечественных пород, например, ясеня.
Деревянные торцевые доски уверенными шагами приходят в дома тех, кто любит готовить, заменяя своих пластиковых и стеклянных братьев. Официальный сайт: mtmwood.com Адрес магазина в Ижевске: новый корпус торгово-развлекательного комплекса «Петровский», 2 этаж.
ИА «Сусанин»: последние новости
Красота в глазах смотрящего Россельхознадзор введет усиленный контроль за ООО «Ува-молоко» В зоопарке Владивостока кошка взяла на воспитание новорожденных енотов
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды девяностых, которых сегодня не узнать19
За какой секс женщины готовы платить20
Самые скандальные фото знаменитостей25
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь4
Женщины разделись во имя уродства12
Новости партнеров
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:55
Звезда «Интернов» заинтриговал поклонников
Звёзды
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение