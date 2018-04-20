Деревянные помощники

О досках, которые захватывают кухни мира

Анна Торхова Журналист

20 апреля 2018

Работа с ценными породами древесины — не только нелегкий труд, но и захватывающее занятие. Производители из Ижевска научились мастерить из дорогого материала разделочные доски и продавать их по всему миру. Торцевая разделочная доска — это доска, в которой волокна дерева расположены перпендикулярно режущей поверхности, а не параллельно, как в обычных разделочных досках.

Резать — не перерезать

Первое, на что обращает внимание сам производитель, — это долговечность его кухонных аксессуаров, срок службы которых минимум 10 лет, а иногда и 20.

Профессиональные повара любят такие разделочные доски за то, что они не тупят ножи. Всё потому, что волокна древесины расположены перпендикулярно поверхности реза, и лезвие ножа проходит между волокнами. В обычной же доске нож их перерезает, и лезвие тупится быстрее. Благодаря тому, что волокна после реза снова сходятся вместе, бактерии не могут попасть внутрь доски. Защиту создает и минеральное масло, которым покрывают поверхность изделия.

Сегодня доски из маленького городка успели облететь Землю от Новой Зеландии до военных американских баз на островах в Тихом океане вблизи Японии. Особенно они полюбились своим качеством и новизной во Франции, Германии, Бразилии и Саудовской Аравии.

Азобе, зебрано, косипо…

Нет, это не просто красивые слова, это ценные породы деревьев, из которых изготавливаются кухонные шедевры. Доски выпиливаются из высококачественной древесины с влажностью не более 8%. В работе используются не только твердые лиственные породы — дуб, ясень, граб, орех, клен, но и африканские и американские — падук, сапеле, макоре, махагон, амарант, зебрано. Прежде чем доска попадет на стол мастеру, она проходит своеобразный кастинг: материал не должен иметь сучков, трещин и грибка. Затем будущая доска проходит путешествие через ряд станков, заканчивая свой путь обработкой воском.

Часть искусства

Как правило, каждая доска изготавливается индивидуально, в единственном экземпляре, и имеет неповторимый рисунок. Одним из самых запоминающихся проектов производителя стала доска с гербом СССР: в работе было использовано сразу пять пород дерева — дуб, мовинга, падук, амарант и венге.

Самыми полюбившимися среди клиентов стали изделия в виде флагов: британского, канадского, американского. На вид — настоящие картины. «Как-то раз клиентка из Санкт-Петербурга оформила заказ для друзей на 18 досок. Позже написала, что не смогла с ними расстаться, оставила у себя и оформила досками стены в коттедже», — рассказал мастер.

Пальму первенства по популярности получили и доски с изображениями фамилий, эмблем спортивных клубов и автомобилей. Но по-настоящему бум и фурор произвели доски с 3D-эффектом. Иллюзия трехмерного пространства возникает из-за особой укладки брусков. Производитель запустил свой канал на YouTube, где рассказывает и показывает, как с помощью дерева создать оптический обман.

Время — деньги

На изготовление одной доски уходит 3-4 дня, включая время на высыхание масла. Цена изделия зависит от размера, породы дерева и сложности рисунка. Стоимость начинается от 900 рублей и может достигать 39 тыс. рублей. Самые дорогие доски получаются из импортных материалов. «Недавно выполнили заказ из Москвы, мы использовали мореный дуб, которому 1700 лет», — рассказали в мастерской. Стоимость такой древесины достигает 12 000 евро за кубический метр. Значительно меньшая цена у отечественных пород, например, ясеня.

Деревянные торцевые доски уверенными шагами приходят в дома тех, кто любит готовить, заменяя своих пластиковых и стеклянных братьев. Официальный сайт: mtmwood.com Адрес магазина в Ижевске: новый корпус торгово-развлекательного комплекса «Петровский», 2 этаж.