Сквер — Мой Дом. Весна пришла

Начинаем серию публикаций, посвященных уникальному проекту — первому в Ростове поселку с собственным парком. Поселок так и называется «Сквер». Здесь можно всё: жить в комфорте, наслаждаться природой, выращивать цветы и принимать друзей.

Как всегда ждали-ждали, а весна взяла и нагрянула внезапно. В один день все как-то распустилось и заблагоухало разными ароматами. Не верите? Распахните окно! Да, в городе сложновато насладиться нежными запахами распускающейся листвы и роскошным цветением липы и акации. А в нашем парке все уже совсем по-настоящему, по-весеннему.

Деревья, которые мы высадили месяц назад, уже прижились и выбросили первые клейкие листочки и цветочки. Представляете, какой вихрь запахов врывается в окна наших коттеджей: липа, клен, вяз, боярышник, кизильник, можжевельник. Голова кругом! Еще бы — свой парк прямо под окнами дома. Все что нужно для счастливой и комфортной жизни: зелень, чистый воздух, место для спорта и прогулок. И никаких машин и вредных выхлопов.

Поэтому самое время выполнить данное себе еще в прошлый понедельник обещание заняться собой. И никаких тебе абонементов в тренажерный зал. Что это за ЗОЖ — в офисе просидел весь день, в машину сел, или еще хуже — в убитую маршрутку, приехал уже уставший, встал на беговую дорожку, а сил уже нет. А ведь еще домой добираться! В нашем «Сквере» все иначе. Вот дом — вот парк. Встал и побежал. Хорошо, для начала походил по дорожкам в парке. Надень тот красивый спортивный костюм, купленный специально для тренировок к лету, и почувствуй себя героем голливудских фильмов про шикарную жизнь. Особняк, круглосуточная охрана, сквер с подстриженным газоном, белки ручные, птицы, небо, солнце. Все как в кино, только по-настоящему. Бежишь легко, и все вокруг улыбаются, потому что у них тоже все в жизни неплохо сложилось, как и у тебя. И знаешь, что дом вот тут, рядом. Прибежал, сразу в душ. И бодрый, свежий, красивый, с осанкой, румянцем во всю щеку едешь на работу. И все удивляются — неужели в спортзал записался? Лучше! Переехал в свой дом со своим парком.

И рядом все, что нужно для жизни современного человека, с его приверженностью к комфорту, эстетике и экологичности. Во-первых, находится поселок недалеко от цивилизации — под Ростовом. Во-вторых, все крупные торговые центры, рестораны, караоке, салоны красоты, клубы под боком. В-третьих, стильный коттедж, спроектированный бутиковым архитектурным бюро, построен в соответствии со всеми СНИПАМи и ГОСТами из экологичных материалов (как вы любите). В-четвертых, парк прилагается к каждому дому — вышел и вот он! Никаких посторонних и неадекватных персонажей — по всему периметру сквер бдительно охраняется. Никто не помешает вам наслаждаться активным спортом. Никто не упрекнет вас, если вы просто полежите с книжкой или планшетом на шезлонге в своем парке. И уж точно никто не сделает замечание вашему ребенку, что он громко распевает песенки или в унисон лает с вашей собакой. Это ваш «Сквер», ваш дом, ваши правила.

Увидеть все своими глазами, насладиться ароматами весны можно прямо сегодня, после работы. Приезжайте в «Сквер» в южную часть Батайска. Посмотрите, приценитесь и согласитесь, что можно жить хорошо. Жилой Сквер «Мой Дом» в южной части Батайска. Участки и дома вокруг собственного парка. 2-109-109