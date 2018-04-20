Ещё
Что происходит при инцесте
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что происходит при инцесте 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Если вы смотрели «Игру престолов», то наверняка помните о родственной любовной связи в семействе Ланнистеров. Если нет, стоит напомнить, что инцестом называют половую связь между близкими кровными родственниками — например, братом и сестрой или родителем и ребенком.
Почти все мировые культуры поддерживают запрет на инцест. Впрочем, несмотря на это, он существовал и в Античности, и в Средние века, и в Новое время. Да и сейчас практикуется в самых разных уголках Земли.
В чем же главная проблема таких связей? При инцесте возрастает вероятность встречи одних и тех же патологических генов. Иными словами, в значительной мере нивелируется преимущество полового размножения, дающего генетическое разнообразие.
Хотите узнать более подробно? Просто посмотрите видео, подготовленное специально для вас.
Naked-Science.ru: последние новости
Алкоголь препятствует образованию новых нервных клеток Невропатолог-синестетик использует свои способности в медицинской практике Дети, похожие на своих отцов, имеют более крепкое здоровье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды девяностых, которых сегодня не узнать19
За какой секс женщины готовы платить19
Самые скандальные фото знаменитостей25
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь4
Женщины разделись во имя уродства12
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:55
Звезда «Интернов» заинтриговал поклонников
Звёзды
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение