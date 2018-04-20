Что происходит при инцесте

Если вы смотрели «Игру престолов», то наверняка помните о родственной любовной связи в семействе Ланнистеров. Если нет, стоит напомнить, что инцестом называют половую связь между близкими кровными родственниками — например, братом и сестрой или родителем и ребенком.

Почти все мировые культуры поддерживают запрет на инцест. Впрочем, несмотря на это, он существовал и в Античности, и в Средние века, и в Новое время. Да и сейчас практикуется в самых разных уголках Земли.

В чем же главная проблема таких связей? При инцесте возрастает вероятность встречи одних и тех же патологических генов. Иными словами, в значительной мере нивелируется преимущество полового размножения, дающего генетическое разнообразие.

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