Ещё
Беллу Хадид застали за флиртом с молодым музыкантом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Беллу Хадид застали за флиртом с молодым музыкантом 

Журнал ОК! 1 час назад
Кажется, Белла Хадид нашла замену своему экс-бойфренду The Weeknd. На днях топ-модель заметили на прогулке с другим музыкантом — Fai Khadra. Парочку сначала сфотографировали в торговом центре, а потом в компании друзей районе Фэрфакс в Лос-Анджелесе.
Белла Хадид и Fai Khadra
Для прогулки Белла выбрала коротенькие спортивные шорты, красную футболку с надписью coca-cola и массивные ботинки. Волосы модель собрала в хвост, а лицо скрыла за солнцезащитными очками. Пока не известно, какие отношения ее связывают с Fai Khadra, но ранее парень ухаживал за Кендалл Дженнер.
Белла Хадид
Белла Хадид и Fai Khadra
Белла Хадид
Белла Хадид и Fai Khadra
Белла Хадид
Белла Хадид
Белла Хадид и Fai Khadra
Напомним, что Weeknd ушел от Беллы Хадид к Селене Гомес, с которой тоже впоследствии расстался. Сейчас в прессе ходят слухи, будто Белла хочет возобновить отношения с экс-бойфрендом. Вот только сама модель это отрицает.
Журнал ОК!: последние новости
Зейна Малика заметили выходящим из дома Джиджи Хадид: фото Валерия рассказала о суррогатном материнстве, ссорах с мужем и не только в честь юбилея Журнал Numéro Россия провел фэшн-день в «Крокус Сити Молле»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды девяностых, которых сегодня не узнать19
За какой секс женщины готовы платить19
Самые скандальные фото знаменитостей25
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь4
Женщины разделись во имя уродства12
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:55
Звезда «Интернов» заинтриговал поклонников
Звёзды
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение