Беллу Хадид застали за флиртом с молодым музыкантом

Кажется, Белла Хадид нашла замену своему экс-бойфренду The Weeknd . На днях топ-модель заметили на прогулке с другим музыкантом — Fai Khadra. Парочку сначала сфотографировали в торговом центре, а потом в компании друзей районе Фэрфакс в Лос-Анджелесе.

Белла Хадид и Fai Khadra

Для прогулки Белла выбрала коротенькие спортивные шорты, красную футболку с надписью coca-cola и массивные ботинки. Волосы модель собрала в хвост, а лицо скрыла за солнцезащитными очками. Пока не известно, какие отношения ее связывают с Fai Khadra, но ранее парень ухаживал за Кендалл Дженнер

Белла Хадид

Белла Хадид и Fai Khadra

Белла Хадид

Белла Хадид и Fai Khadra

Белла Хадид

Белла Хадид

Белла Хадид и Fai Khadra

Напомним, что Weeknd ушел от Беллы Хадид к Селене Гомес, с которой тоже впоследствии расстался. Сейчас в прессе ходят слухи, будто Белла хочет возобновить отношения с экс-бойфрендом. Вот только сама модель это отрицает.