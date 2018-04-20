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Священник назвал девушку вампиром и утопил
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Священник назвал девушку вампиром и утопил
News.ru
1 час назад
Женский форум
37-летний священник из Зимбабве Масимба Чирайи утопил девушку по имени Венди Тиннамай Масука во время крещения в реке Ньяур. В суде священник заявил, что держал девушку под водой, потому что она была похожа на вампира, передает Daily Mail.
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