Священник назвал девушку вампиром и утопил

37-летний священник из Зимбабве Масимба Чирайи утопил девушку по имени Венди Тиннамай Масука во время крещения в реке Ньяур. В суде священник заявил, что держал девушку под водой, потому что она была похожа на вампира, передает Daily Mail.