Итак, милые женщины, разрешите представиться, я — козел! Или один из «тех самых козлов», если вам будет угодно…

Когда заходишь на любой из социальных сайтов, везде, то и дело слышишь, что все мужики козлы! Меня, как нормального человека, обычно, забавляют подобные заявления. Но одна встреча заставила посмотреть на проблему под несколько другим углом.

Итак, милые женщины, разрешите представиться, я — козел! Или один из «тех самых козлов», если вам будет угодно! Разрешите обратиться к вам с вопросом.

Как вы, бедные, вообще, выживаете в таком рогато-парнокопытном окружении? Зачем вы замуж за нас, за козлов, выходите? Вас кто-то заставляет строить глазки, флиртовать? Вас насильно тащат сначала на свидание, а потом замуж? Нет? Ах, вы думали, что выходите за порядочного человека, а тот после оказался козлом?! Ай-яй-яй, как не повезло.

Ну, если у вас теплилась надежда, что мужчина может быть нормальным, значит не все так плохо в нашем мужском стаде! Раз вы без устали ищите и даже пытаетесь провести отбраковку, в надежде отыскать лучшую особь, чтобы была не слишком рогата, не столь вонюча, да еще чтоб доилась… Правда такой экземпляр уже больше на козу смахивает, чем на козла.

Так вот, насчет встречи. Расскажу предысторию. Был я юным и наивным и был страстно влюблен в одну девочку. А девочка, так получилось, выбрала другого. Я, конечно, страдал. Да-да, представьте себе, что мужчины не совсем бездушные твари, как вы обычно говорите, и они тоже могут страдать. Страдания усугублялись тем, что я был неказистым юношей, в очках, не играл на гитаре, не гонял на крутом байке, зато хорошо учился. Проще говоря — я был ботаником.

А избранник моей дамы сердца был хорош собой, залихватски пил пиво, лапал девушек за все выдающиеся места. В общем, являл собой достойный образец девичьих грез.

Естественно, когда у него все сладилось с девушкой, она ему кокетливо поведала про безнадежную любовь убогого очкарика. Естественно, парниша решил доказать убогому очкарику, кто тут главный самец на районе. Меня подловили, когда я поздним вечером вздыхал, глядя на окна своей мечты, затащили за гаражи и там сорвали с меня все одежды. Хорошо, что в ту пору еще не было мобильных телефонов и никто это не снимал. Ну и так позору для шестнадцатилетнего пацана было хоть отбавляй. Мне пришлось в таком виде бежать домой, а потом родители вынуждены были перевести меня в другую школу.

Прошло с тех пор, слава богу, много лет. Я закончил с отличием школу и институт, и теперь имею работу, на которой весьма неплохо зарабатываю. Я так и остался не самым красивым представителем мужского братства, но когда появились деньги — появилась и уверенность в себе. А следом пришли и женщины, которые хорошо чувствуют и запах денег, и мужскую уверенность.

А вот, недавно, я встретил мою первую любовь. Она, когда меня узнала — так обрадовалась, что я тут же почувствовал неладное. Пригласил ее из любопытства в кафе — она мгновенно согласилась. За чашечкой кофе рассказала мне, что тот самый парниша оказался козлом и ее бросил, отправив на аборт. Замуж она вышла, а муж, — ну надо же! — тоже оказался козлом, алкашом и она его выгнала. Теперь растит ребенка одна. Был один еще любовник, но тот оказался… ну вы понимаете!

При этом женщина вовсю строила мне глазки, и делала недвусмысленные намеки, что живет она недалеко и почему бы не зайти к ней как-нибудь на ужин. То есть прошлые козлы еще не переполнили чашу ее терпения и она жаждет затащить к себе домой следующего.

Мне стало грустно и брезгливо. Я отказался от ужина и взял ее номер телефона, чтобы не давать свой. Обещал, что как-нибудь позвоню.

Так вот, милые дамы, если вы уж сами ошиблись в выборе избранника, но зато «поднабрались опыта», может, вы научите своих дочерей, чтобы те избегали ваших ошибок? Расскажите им, что из мальчика, который ведет себя, как молодой козленок, со стопроцентной вероятностью вырастет настоящий козел. Поведайте, что если молодой человек с юных лет лихо наливается алкоголем, то его жена скорее всего будет страдать от бытового алкоголизма своего супруга. А парень, который хорошо учится, возможно будет также хорош в работе и в семье.

Ведь козлы — они откуда-то берутся. Они растут в семьях, где папаша сам козел, а то и вовсе отсутствует. А мать, отупевшая от тяжелой бытовухи, ненавидит всех мужиков, психологически настраивая своего сына на «козлиность». Делайте правильные выводы, и, возможно, «козлов» в вашей жизни станет поменьше.

Андрей Скварницкий.