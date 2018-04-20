«СветЛица» из Надыма предлагает батарейкам сдаться

В Надыме 21 апреля открывается пятый Фестиваль социально ориентированных некоммерческих организаций «Гражданская инициатива», на котором общественники представят свои лучшие проекты и поделятся опытом их реализации.

В рамках фестиваля Фонд поддержки гражданских инициатив «СветлыеЛица» в третий раз проведет акцию «Батарейки, сдавайтесь!». Президент Фонда Людмила Куят призвала надымчан принять участие в акции.

«Предлагаем всем жителям Надыма принять участие в акции по сбору отработанных батареек и пластиковых крышек от бутылок, соков и прочих емкостей. Всех неравнодушных приглашаю прийти в полдень в Ледовый дворец спорта и сделать вклад в улучшение экологической обстановки города», — обратилась она к горожанам.

К слову, «СветлыеЛица» знает, как правильно использовать отработавшие свое пластиковые крышки. Например, на создание коллажей для украшения своего дома. Именно так общественники украсили свой новый дом, который отремонтировали на средства гранта из окружного бюджета. Выделенные администрацией 120 квадратных метров ремонтировали полтора года, дом получился ярким, теплым и удобным. В нем есть место для папиной мастерской, грифельная стена для творчества, комната для занятий песочной анимацией, кухня, огромный зал для кукольных спектаклей и тренингов, и даже точная копия ночного неба для поклонников астрономии. Фантастические цветы, украсившие стены нового дома мамы-рукодельницы и их дочери сделали из пластиковых крышечек.