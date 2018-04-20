Для либералов это нож в сердце

Детский проект, производящий «умные игры», шпарит каждый день рекламу, начинающуюся словами: «Мы придумали способ отвлечь ребёнка от гаджетов», «Мы придумали ещё один способ отвлечь ребёнка от гаджетов», «Упс, мы опять придумали, как отвлечь ребёнка от гаджетов».

Знать такая реклама, обыгрывающая суеверный страх дикаря перед радиоприёмником, пользуется успехом. А если подумать (чего я, конечно, ни в коем случае не призываю делать), то — зачем? Зачем отвлекать ребёнка?

Одно дело если человек днями напролёт режется в одну и ту же механистическую игрушку (вроде как пасьянсы раскладывать); это говорит о том, что он испытывает хронический стресс, его душе тяжело, тревожно, скучно, муторно.

Убийство времени — это, мягко говоря, подсознательный уход от действительности, а говоря грубо — способ символического самоубийства.

И совсем другое дело — если этому человеку интересны разные игры, а помимо игр он ещё и «смотрит всякую дрянь». Потому что, вообще-то, играть и «смотреть всякую дрянь» — полезно.

Во-первых, мы тоже это делаем. Вот вы, например, читаете сейчас эту статью. Можете уверенно ответить — зачем? А кто-то «болеет за наших» по телевизору или смотрит сериалы, находя в них вкус и разбираясь в сортах. И, если это зачем-то нужно нам, нужно обществу, то почему не нужно ребёнку?

Во-вторых, «дрянь» — понятие относительное и растяжимое.

Скажем, большинство романов великого Жюля Верна — именно «дрянь» как с литературной, так и с научно-познавательной точки зрения, но кому же придёт в голову отвлекать ребёнка от Жюля Верна? Пускай себе, раз интересно; чему-нибудь да научится…

Так вот, во время просмотра «Ютуба» ребёнок тоже «чему-нибудь да учится» — получает информацию о мире. А то, что эта информация не упакована как «полезная», это не беда. «Вам шашечки или ехать?»

Вот даже взять такую отвратительную гадость, как «распаковки». (Это отдельный жанр видео на «Ютубе» — распаковка покупок перед камерой; уроки наслаждения обладанием.)

Из этих видео ребёнок получает больше суровой правды о нашем мире, чем из всех учебников по «Окружающему миру» и «добрых детских книжек» вместе взятых.

Да, наш мир устроен именно так. Именно таковы его настоящие (а не декларируемые) цели и ценности. Вот кабы мы строили коммунизм и собирались покорить космос, тогда другой коленкор. А пока национальная идея формулируется как «рост благосостояния граждан» — чего ж вы хотите…

Лет двести, а то и сто назад говорили: «Нечего тебе, балбесу, книжки читать — нужно жизни учиться, ремесло осваивать, а в книжках одна фантазия». Теперь говорят «нечего в телефон пялиться». Хотя именно пялиться-то и надо, если хочешь «жизни учиться».

Вам хочется плеваться? Мне тоже. Но как же мы дошли до жизни такой? Очень просто — на раз, два, три.

Раз — общество лишается стратегических мобилизующих целей (возможно, они есть у власти или у отдельных её представителей, но нам об этом остаётся только догадываться).

Два — освободившиеся валентности устремляются к торгово-развлекательным центрам.

И три — образование отдаётся на откуп Высшей Школе Экономики (экономики роста потребления).

Попытка изменить последнее обстоятельство, выразившееся в назначении министром Образования и науки Ольги Васильевой , вышла не слишком удачной. Скандал с предложенными министерством новыми образовательными стандартами, похоже, развивается не в её пользу.

А всё дело в учебниках. Учебники — это бизнес, это гигантские тиражи. Новые образовательные стандарты их отменяют, — у людей, считающих образование своей вотчиной, своим «кормлением», отбирают кусок. Это война.

А воевать они умеют.

Стали известны планы разделения министерства образования и науки надвое (образование отдельно, наука отдельно), прозвучали фамилии предполагаемых руководителей новых министерств, и Васильевой среди них нет. Не исключено, что её решено «убрать красиво» — не признав поражения, хотя фактически его потерпев.

Почему так получилось, — да потому же, почему у нас, таких прекрасных, патриотичных, такие ужасные, либеральные, правительство и Центробанк . Нет опытных кадров, не из кого собрать жизнеспособную команду. Управленческая генерация есть только у либералов.

Вы скажете — ну, матрос Железняк ведь как-то управлял госбанком с помощью нагана и взятых в заложники «спецов»? Управлял. Но и Гражданская война была при том.

А нам гражданской войны не нужно — нам мировой гибридной достаточно. Вот и приходится второстепенными вопросами жертвовать. Не говоря уж о таких третьестепенных, как образование. «Политика — искусство возможного».

Кстати, ещё о кадрах. Дефицит нелиберальных образовательных кадров наблюдается не только в правительстве. Он есть и в обществе.

Большинство талантливых, успешных и просто дееспособных проектов, ориентированных на детей школьного возраста и их родителей, либеральны до мозга костей.

Взять образовательный портал «Мел». Там много толкового народа. Но — мама дорогая — как топил «Мел» против Трампа! До потери лица и пульса. Хотя, казалось бы, где Трамп и где дети…

Или вот пример посвежее. Я подписан на их рассылку и недавно получил такую расчудеснейшую рекламу:

«Четыре важные причины читать с ребёнком книги про какашки. Это делают все. И стыдиться тут нечего. Если в Европе зайти в книжный магазин — там будет не одна полка с книгами про какашки. В России они пока кажутся странными и стыдными — Анна Кузнецова явно бы не одобрила. Почему всё-таки стоит читать с ребёнком книги про «то, что в горшочке» — рассказывает Ксения Букша . А если вы к такому ещё не готовы, то вот классные книги про космос (как-никак День космонавтики скоро!)» Конец цитаты.

Заметьте, как расставлены приоритеты: для продвинутых, кто не отстаёт от жизни, — про экскременты, а для олухов, застрявших во вчерашнем дне, — про космос. И омбудсмена Кузнецову пнуть не забыли. Она же «попадья», а для либеральных какашковедов это нож в сердце.

Мне стало смешно, и я провёл на страничке нашего журнала опрос: а не начать ли и нам печатать статьи «про то, что в горшочке», как думаете, дорогие родители? Ну, чтоб не отставать от Европы? Результат был — свыше девяноста процентов «против» и около десяти «за». Всё-таки наши люди.

Постановили: горшочек не освещать, а осветить другой вопрос: «Что такое совесть?». А также — что такое судьба, рок, Провидение и Предопределение и чем они отличаются друг от друга. (Получай, какашист, гранату от «поповских».)

Да, мы говорим с детьми на такие темы. У нас своя война с «распаковками»: мы рассказываем, что такое интеграл и архетип, рассказываем про живопись Рембрандта и про теорию множественных вселенных Эверетта, и детям нравится.

Буквально сегодня получил письмо от читателя (судя по фото, лет 11-12-ти):

«Уважаемая редакция! Хочу написать вам своё мнение о журнале. Очень мне он нравится, прочитываю за два часа. Интересные статьи, рассказы, интервью, викторины. В апрельском выпуске вы написали, что хотите рассказать про квантовую физику. Очень интересно, буду ждать. Только не забудьте!»

Не забудем. И вот поэтому к проблемам, типа «дети уткнулись в гаджеты» или «детскую литературу заполонили книжки о естественных отправлениях» я призываю относиться без драматизма. Заполонили — так им и надо.

Помните же, как говорят: муха во всём видит — известно что, а пчела видит цветы. Это верно. Но надо сделать и следующий шаг: самому не быть известно чем и не плодить мух, а быть тем самым цветком для пчёл.

Пусть пчёл становится больше. А значит, будет больше мёда для всех.

Итак, о квантовой физике. Всё началось со спектральных формул и серии Бальмера — ну, вы же помните серию Бальмера, дорогие ребята?…