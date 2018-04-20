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Священник утопил девушку во время крещения, посчитав ее вампиром
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Священник утопил девушку во время крещения, посчитав ее вампиром 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
37-летний священник утопил девушку во время крещения в реке Ньяур. Он так долго держал девушку под водой, что она захлебнулась. Тем не менее, он уверен, что защищался, так как девушка представляла опасность.
Священник уверен, что девушка могла им овладеть. «На мой взгляд, она была похожа на вампира, которым управляли демоны, она была жестокой, и я думал, что она собирается убивать людей», — приводит его слова Life.
Примечательно, что после слушания в суде мужчину отпустили под залог в 50 долларов. Следующие слушания состоятся в мае. За это время следователи рассчитывают получить показания прихожан против подозреваемого.
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