Ещё
Павел Деревянко пожаловался на тренера
Далее:
Читайте также:
Ещё

Павел Деревянко пожаловался на тренера 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Актер выкладывается по полной во время посещения тренажерного зала. Павел показал видео с одной из своих тренировок. На записи можно увидеть, как Деревянко отжимается, поднимает штангу, выполняет множество других силовых упражнений. Чтобы видео смотрелось веселее, актер наложил его на песню из известного фильма «Приключения Буратино». Павел заявил, что после такой тренировки ему абсолютно никто не страшен, написав в комментарии: «Околпачен будет враг».
В начале занятия можно услышать, как тренер брутальным голосом дает Павлу команды делать упражнения жестче. Актер заметил, что с ним работает «просто зверь». Видно, что не все способы проработки мышц даются звезде легко, но он воспринимает трудности с улыбкой на лице.
Среди подписчиков Павла тоже нашлись опытные спортсмены, обнаружившие некоторые ошибки в ходе тренировки: «Павел, молодчик! Только при упражнении стоя с малой штангой на бицепс сгибание на усилие должно быть без рывков и без отрыва локтей от туловища, ноги на ширине плеч, спина прямая подъемы и повторения выполнять без раскачивания корпуса. Для эффективного результата».
Russianshowbiz.info: последние новости
Принц Уильям раскрыл пол 3-го ребенка Тина Канделаки обратилась к молодежи Анна Плетнева раскрыла секрет счастливой жизни
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды девяностых, которых сегодня не узнать19
За какой секс женщины готовы платить19
Самые скандальные фото знаменитостей25
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь4
Женщины разделись во имя уродства12
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:55
Звезда «Интернов» заинтриговал поклонников
Звёзды
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение