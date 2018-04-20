Павел Деревянко пожаловался на тренера

Актер выкладывается по полной во время посещения тренажерного зала. Павел показал видео с одной из своих тренировок. На записи можно увидеть, как Деревянко отжимается, поднимает штангу, выполняет множество других силовых упражнений. Чтобы видео смотрелось веселее, актер наложил его на песню из известного фильма «Приключения Буратино». Павел заявил, что после такой тренировки ему абсолютно никто не страшен, написав в комментарии: «Околпачен будет враг».

В начале занятия можно услышать, как тренер брутальным голосом дает Павлу команды делать упражнения жестче. Актер заметил, что с ним работает «просто зверь». Видно, что не все способы проработки мышц даются звезде легко, но он воспринимает трудности с улыбкой на лице.

Среди подписчиков Павла тоже нашлись опытные спортсмены, обнаружившие некоторые ошибки в ходе тренировки: «Павел, молодчик! Только при упражнении стоя с малой штангой на бицепс сгибание на усилие должно быть без рывков и без отрыва локтей от туловища, ноги на ширине плеч, спина прямая подъемы и повторения выполнять без раскачивания корпуса. Для эффективного результата».