В Костроме уничтожили 11 килограммов дорблю из Германии

В Костромской области с прилавков изъяли далеко не самый дешевый санкционный продукт общим весом 11 килограммов, сообщает управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям. Речь идет о сыре сорта дорблю, который производят в Германии. Он запрещен к ввозу на территорию нашей страны.

Как отметили сотрудники управления, продукт обнаружили на прилавках в магазинах индивидаульных предпринимателей, а не в крупных торговых сетях. Весь сыр изъяли и уничтожили, а владельцев торговых точек ждет наказание.

Подобные проверки прошли и в Иванове, но там нашли лишь 7 килограммов дорблю.