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В Костроме уничтожили 11 килограммов дорблю из Германии
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В Костроме уничтожили 11 килограммов дорблю из Германии 

k1news.ru 46 минут назад
Фото: k1news.ru
В Костромской области с прилавков изъяли далеко не самый дешевый санкционный продукт общим весом 11 килограммов, сообщает управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям. Речь идет о сыре сорта дорблю, который производят в Германии. Он запрещен к ввозу на территорию нашей страны.
Как отметили сотрудники управления, продукт обнаружили на прилавках в магазинах индивидаульных предпринимателей, а не в крупных торговых сетях. Весь сыр изъяли и уничтожили, а владельцев торговых точек ждет наказание.
Подобные проверки прошли и в Иванове, но там нашли лишь 7 килограммов дорблю.
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