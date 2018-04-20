«Она влюбилась в гопника»: история жизни и смерти, мимо которой невозможно пройти

«Не краситься, не делать яркий маникюр, не одеваться вызывающе» — таков неписанный кодекс женской чести, с которым 37-летняя тольяттинка, яркая и успешная Таисия Бушина, прожила почти год до своей смерти. «Правила» женщине предъявил ее возлюбленный, с которым, как уверяла Тая родных, она была счастлива. Почему же даже строгое соблюдение условий привело к трагической смерти жительницы Тольятти? И какую роль в этом сыграл ее мужчина? 63.ru узнал версию родных Таисии.

Жестокий роман

Таисия и Алексей познакомились в декабре 2015 года. Никто вокруг не подозревал, что у них завяжутся серьезные отношения. Тая, работавшая метрологом-инженером на ТЭЦ, была успешна и привлекательна, а у ее возлюбленного — сантехника — на момент их встречи уже было несколько судимостей.

— Моя сестра попросту влюбилась в гопника, а мы решили, что это временное увлечение, — рассказывает родная сестра Таисии Наталья.

Тая была очень красивой и эффектной женщиной

Тая уверяла окружающих, что теперь она по-настоящему счастлива, что наконец-то обрела рядом волевого мужчину с «твердой рукой».

— Нам — родным и близким — счастливой она тогда совершенно не казалась. Тая стала вся скукоженная, забитая, перестала краситься — будто захотела стать совсем незаметной. Всё это ей было совершенно не свойственно. Я не понимаю, что с ней случилось. И никто не понимает, — рассказала сестра погибшей.

У избранника Таи на момент их знакомства уже была судимость

На вопрос, почему Таю не смутило уголовное прошлое Алексея, Наталья отвечает, что в Тольятти этим никого не удивишь.

— Он сказал ей, что судимость у него за какую-то мелочь «по малолетке». Про обвинения в двух групповых изнасилованиях, грабеж и продажу наркотиков мы узнали только после смерти Таи, — уверяет сестра погибшей.

«Он терпеть не может развратных женщин»

Познакомиться лично с избранником Таи у ее родных сразу не получилось. Они смогли встретиться только в конце августа 2016 года, когда до смерти тольяттинки оставалось всего несколько месяцев. Алексей пригласил двух сестер своей сожительницы на шашлыки.

Сестры Таи показались Алексею «развратными»

— Тая написала мне подробную инструкцию о том, как подготовиться к встрече: не краситься, не одеваться вызывающе, не делать яркий маникюр. Я тогда очень удивилась. И спросила, а почему она вообще об этом пишет? Тая ответила, что это требование Леши. Он, мол, терпеть не может «развратных» женщин и считает их проститутками, — рассказала Наталья.

Несмотря на все старания Таи, сестры Алексею не понравились. После встречи он высказал ей, что Наталья и Ольга ведут себя слишком раскрепощенно — женщинам это не подобает.

— На той встрече он о чем-то заговорил с нашей третьей сестрой Олей и решил, что так беседовать ему неудобно. У сестры рост 180 см. Он взял ее за шею и пригнул, чтобы их лица оказались на одной уровне, — делится воспоминаниями Наталья.

А спустя еще несколько дней с той встречи Алексей впервые ударил Таю.

Девушка любила Алексея до последних дней

— В сентябре он ее избил из ревности, она в слезах ушла к маме. Спустя месяц он уговорил ее вернуться. Тая нашла бы в себе силы, чтобы порвать с ним раз и навсегда. Просто не успела. Он забил ее, — рассказывает сестра погибшей.

Тая и Алексей встречались меньше года.

«Три дня не отвечала на звонки»

В начале ноября 2016 года Тая вдруг перестала выходить на связь. Ее сестры не находили себе места. «Ты там жива? Если не ответишь, я вызову полицию!» — сообщения сыпались в соцсетях одно за другим. Но на них Тая так и не ответила. А затем прилетела страшная весть… Правоохранители сами позвонили родственникам и пригласили их на опознание.

Тая пропала, так и не набравшись сил порвать с Алексеем

Затертые следы крови на стенах и полу, голый матрас, а на нем хрупкая женщина, забитая до смерти. Этот страшный день в ноябре 2016 года Наталья запомнила навсегда.

О том, что происходило в квартире, гражданский супруг Таи рассказал следователям и родственникам.

— В тот вечер он якобы поругался с Таисией из-за ее переписки на сайте знакомств, которой не было, не выдержал и избил ее. После они помирились. Потом Алексей открыл ее почту и якобы обнаружил доказательства того, что Тая переписывалась с мужчинами, — рассказывает Наталья. — Избил ее еще раз. После они вновь помирились, приняли вместе ванну. Потом сестра якобы призналась ему в измене. И он снова ее избил. Ушел на кухню и услышал хрипы из коридора.

Женщина начала задыхаться, сидя в коридоре

Алексей якобы побежал за помощью, но не успел вовремя. Тая задохнулась.

— Это его версия. Мы с сестрой перерыли потом всю Таину переписку и не нашли никаких любовников, — рассказывает Наталья.

В тот же день Алексей дал признательные показания, сказав, что избил гражданскую жену из ревности. Затем мужчину отпустили, не продержав в отделении и дня.

Последний путь

Проститься с Таисией пришли ее бывшие молодые люди. Мужчины не сдерживали слез.

— Отношения Таи всегда были партнерские. В них царила любовь, гармония и понимание. Ее обожали, баловали цветами и украшениями. Мужчины считали, что им невероятно повезло, — рассказывает Наталья. — А потом она влюбилась в уголовника. И он ее сломал.

Проститься с Таей пришли бывшие молодые люди

На похоронах Таи Алексей не присутствовал.

— У него сразу появилась новая девушка. Он живет с ней в той же квартире, где умерла моя сестра, — рассказывает Наталья.

Адвокат подозреваемого связывался с сестрами погибшей, предлагая им возместить расходы на похороны.

— Мы с сестрой не хотели бы вообще от него никаких подачек. Наши юристы нам сказали, что это делается для смягчения приговора, — говорит Наталия Бушина. — Но мама сказала, что с «паршивой овцы хоть шерсти клок».

А что следователи?

— Мы возбудили уголовное дело по факту смерти жительницы Тольятти. Алексея К. задержали. Свою вину он сразу признал полностью, сказав, что наносил погибшей удары. Но по результатам первой судебной экспертизы стало известно, что смерть наступила в результате асфиксии (удушение) дыхательных путей рвотными массами. Так как причина смерти не была связана с причинением тяжелых телесных повреждений, дело направили в полицию. Здесь правоохранители передали его в суд. Позже, по ходатайству адвокатов стороны защиты, провели эксгумацию тела и повторную экспертизу. Специалисты составили заключение, что смерть наступила из-за двустороннего перелома ребер. Дело вернули на доследование опять в следственный комитет . Сейчас мы завершили расследование и передали дело в суд, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Самарской области Елена Шкаева

Впереди еще два судебных заседания

Спустя два года, 14 апреля этого года, в Тольятти состоялось первое судебное заседание по этому резонансному делу. Алексея подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшего смерть.

Впереди еще два заседания. Процесс проходит в закрытом режиме.