На ограждении около парка Горького меняют плитку

Фото: e-Kazan.ru На ограждении между съездами на Миллениум и Вишневского меняют облицовочную плитку. Строители уже сняли часть старой плитки. На территорию завезли песок и мешки со строительным материалом.

Как будет выглядеть обновленный вариант, узнаем позже.

Недавно «Тюбетейку» на Московском отремонтировали. Но в отличие от ограждения около парка Горького, на ней новой плитки не появилось. Вместо плитки с татарским орнаментом как было раньше, там повесили большой фотопринт с таким же узором. Казанцы оказались внимательными и на трюк не повелись.

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