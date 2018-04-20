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На ограждении около парка Горького меняют плитку
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На ограждении около парка Горького меняют плитку 

Казанский Портал 45 минут назад
Фото: e-Kazan.ru  На ограждении между съездами на Миллениум и Вишневского меняют облицовочную плитку. Строители уже сняли часть старой плитки. На территорию завезли песок и мешки со строительным материалом.
Как будет выглядеть обновленный вариант, узнаем позже.
Недавно «Тюбетейку» на Московском отремонтировали. Но в отличие от ограждения около парка Горького, на ней новой плитки не появилось. Вместо плитки с татарским орнаментом как было раньше, там повесили большой фотопринт с таким же узором. Казанцы оказались внимательными и на трюк не повелись.
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