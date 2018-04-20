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В Великобритании нашли следы древнеримской пропаганды
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В Великобритании нашли следы древнеримской пропаганды 

Российская Газета 38 минут назад
Фото: Российская Газета
Ученые из Университета Глазго при помощи лазерных технологий и рентгена восстановили оригинальную цветовую гамму каменных барельефов знаменитого Вала Атонина. Об этом сообщает The Scotsman.
Барельефы с Вала Антонина хорошо сохранились, но утратили оригинальную цветовую гамму. Их анализ был проведен при помощи лазерных и рентгеновских технологий. Установлено, что камни первоначально были окрашены в красный и желтый цвет. Сделано это было для усиления эффекта — чтобы держать в подчинении завоеванные народы.
Местное население не владело латынью, поэтому до него наглядно доводили яркие образы. Так, в красный цвет были окрашены плащи древнеримских легионеров, изображенных на барельефах, и капли крови их пленников. А для окрашивания кожи изображенных людей использовали охру.
"Мы привыкли видеть эти скульптуры в мягких серых тонах, которые не дают полного представления о влиянии древних римлян на коренное население, — говорит доктор Луиза Кэмпбелл из Университета Глазго. — Исследование позволило понять, какой люди видели стену в то время. Раскрашенные камни были формой пропаганды, используемой для подчинения местного населения".
Кстати
Вал Антонина был построен древними римлянами на территории современной Шотландии в 142-154 гг. при императоре Антонине Пие. Это фортификационное сооружение длиной 63 км состояло из камня и торфа и насчитывало 26 фортов.
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