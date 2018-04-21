Наталью Штурм выставляет себя напоказ

Наталья Штурм планирует начать жизнь с чистого листа, в новой квартире. А пока там заканчивается ремонт, певица распродает свои вещи, чтобы не тащить с собой груз прошлого.

«У меня такое количество вещей, что их просто некуда девать. Причем многие из них — совершенно новые, брендовые, которые я ни разу не надевала», — поделилась артистка с изданием Sobesednik.ru

Среди одежды певицы, попадается и нижнее белье. При этом она демонстрирует модели сама, гордясь своей фигурой и провоцируя комментарии хейтеров. Ей нравится, что они злобствуют.

По признанию Штурм, лифчики и трусики интересуют не только покупательниц, но и мужчин. Они готовы заплатить немалые деньги, чтобы получить интимные предметы гардероба Натальи.