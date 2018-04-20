Интернет-сервис показывает, во сколько надо лечь спать, чтобы выспаться

Британские программисты создали сайт с умным будильником, который отсчитывает, во сколько нужно лечь спать, чтобы проснуться в нужное время. Ответ на этот вопрос не настолько прост, как может показаться. Сервис учитывает несколько неочевидных показателей, связанных со сном.

Вопреки мнению скептиков, для расчета идеальной продолжительности сна интернет-калькулятор не просто отсчитает восемь часов от времени, когда вы решите лечь спать.

Программа определяет наилучшие фазы для засыпания или пробуждения. Для этого сервис учитывает, среди прочего, что большинству требуется около 14 минут на, чтобы уснуть. Кроме того, калькулятор знает, что каждый цикл сна длится примерно 90 минут.

Таким образом, если вам нужно, проснуться, к примеру, в 10 утра, программа советует лечь спать в 00:51, 02:21, 03:51 или 05:21.