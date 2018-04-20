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Аптечка, свитер, бадминтон. Бюджетные мастхэвы для комфортного пикника
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Аптечка, свитер, бадминтон. Бюджетные мастхэвы для комфортного пикника 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Сезон пикников неофициально открывается в конце апреля, когда пребывание на природе становится максимально комфортным. Чтобы отдых на свежем воздухе получился удачным, недостаточно только погодных факторов — снимите розовые очки. Хотя нет, этот аксессуар можно оставить, а ещё взять с собой то, что превратит вашу загородную поездку в качественный отдых без проблем и сложностей.
Инсектициды
Вместе с долгожданными листьями на деревьях появляются насекомые. И если бабочки со стрекозами не приносят дискомфорта, то комары способны кого угодно привести в ярость. Запасайтесь спреем или мазью от назойливых насекомых. Пузырёк со спасительным средством можно купить в любой аптеке. Стартовая цена — 70 рублей.
Средства гигиены
Берите с собой салфетки — антибактеральные и сухие. Не забудьте также про туалетную бумагу. Эти мелочи вдали от цивилизации остро необходимы. Понадобиться они могут в любой ситуации — на природе негде будет даже помыть руки. Поливание водой из бутылки — тоже неплохо, но от бактерий не спасёт. Набор из трёх компонентов обойдётся в 50 рублей.
Сумка-холодильник
Согласитесь, приятнее пить охлажденные напитки, нежели нагретые на солнце жидкости. Подобный аксессуар, как правило, очень вместительный и может стать вашим незаменимым помощником. Цены на мобильные холодильники начинаются с отметки в 350 рублей.
Публикация от Интернет-магазин (@zelenaya_vorona.com.ua) 24 Мар 2018 в 4:27 PDT  Покупайте качественную и дорогую аппаратуру, если понимаете, что часто будете ей пользоваться. В качестве одноразовой акции можно сэкономить и купить китайскую. Звучать будет похуже, зато не потребует монументального финансирования.
Аптечка
В ней обязательно должен быть антисептик — например, зелёнка или перекись водорода. Хорошо бы иметь с собой средство от головной боли и расстройства желудка, а также бинт и лейкопластырь. Минимальный набор простых медикаментов обойдётся вам в 90 рублей.
Тёплый свитер
Отдых — не отдых, когда холодно. Лето ещё не нступило, поэтому с заходом солнца температура воздуха падает. Оденьтесь многослойно — так, чтобы можно было снять куртку или свитер днём, а потом снова накинуть, когда похолодает.
В качестве альтернативы может выступить и плед — с ним будет ещё комфортнее, хоть он и занимает больше места. Плед можно купить за 500 рублей, но наверняка дома имеется свой и бесплатный.
Это может звучать безумно, но опытные походные туристы таким образом избегают ос. Система работает так: открываете зонтик и вешаете его на ветку дерева вниз куполом, в который складываете фрукты. Так пища, которая привлекает насекомых, будет дислоцирована на безопасном от вас расстоянии. Зонт есть почти каждого человека, а если нет, то купить в магазине его можно минимум за 350 рублей.
Берите воду из расчёта 1,5 литра на человека, особенно если едете за город на весь день. На жаре пить хочется больше, чем в холодное время года. Кроме того, вода может пригодиться вам для очистительных целей — мало ли кто опрокинет на себя ведёрко с майонезом. Стоимость полуторалитровой бутылки воды — 25 рублей.
Палатка
Тяжёлая артиллерия для тех, кто запланировал ночёвку на природе. Не забудьте, что в апреле и мае температура воздуха в тёмное время суток будет стремиться к критической для подобных мероприятий, поэтому не лишними будут термоодеяла и спальные мешки. Стоимость палатки в среднем составляет 5 000 рублей. А вот со спальными мешками сложнее: цены варьируются от 1,5 тысяч рублей до 60 тысяч рублей.
Этот столовый прибор обязательно потребуется во время застолья: пластиковые ножи плохо справляются с измельчением овощей. А ещё нож может пригодиться вам в заготовке хвороста для костра и в ряде других ситуаций, которые сложно предугадать. Обычный нож можно приобрести в сетевом супермаркете за 100 рублей.
Пакеты для мусора
В такие мешки вы сможете сгрузить все отходы — пластиковую посуду и упаковки от продуктов — весь хлам, который нельзя сжигать в костре. Совсем необязательно покупать специальные мешки для мусора. Их могут заменить пакеты из супермаркета — те самые, в которых вы привезёте продукты.
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