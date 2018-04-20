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В Сети появились первые фото дочери Амаль и Джорджа Клуни
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В Сети появились первые фото дочери Амаль и Джорджа Клуни 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Вот уже почти год Джордж Клуни охотно делится с журналистами подробностями своего отцовства. В прошлом июне Амаль родила близнецов Эллу и Александра, и с тех пор Джорджа не узнать: вместо разговоров о себе любимом один из самых закоренелых холостяков Голливуда в красках описывает достоинства своих малышей и ежедневную рутину с пеленками, памперсами, детским питанием и прочей родительской атрибутикой… А вот снимками близнецов Джордж и Амаль делится с публикой не спешат: все это время они старательно скрывали Александра и Эллу от прессы, но, как мы знаем, никакую тайну нельзя хранить вечно. На днях папарацци подкараулили Амаль, когда она вместе со своей матерью Барией Аламуддин и 10-месячной Эллой покидала свой таунхаус в Нью-Йорке.
Теперь одни пользователи Сети утверждают, что Элла — вылитый Клуни в детстве. Другие настаивают на том, что у девочки взгляд Амаль. А как вы считаете, на кого из родителей больше похожа малышка?
Кстати, по рассказам самой Амаль, Элла уже начала говорить, причем даже раньше, чем ее брат. «Джордж позаботился о том, чтобы самым первым стало слово „мама“. Хотя и „папа“ они оба научились говорить довольно быстро!»
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