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Галина Юзефович рассказала о любимых телеграм-каналах
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Галина Юзефович рассказала о любимых телеграм-каналах 

Газета.Ru 1 час назад
Литературный критик Галина Юзефович на встрече с читателями в лондонском Waterstones рассказала о своих любимых телеграм-каналах.
Первым в ее перечне оказался канал «Важные вещи», в котором, по ее словам, «девушка пишет в основном про русскую литературу, пишет очень здорово, ярко, умно, интересно».
"Телеграм-канал «Толще твиттера», его ведет переводчица Анастасия Завозова — совершенно замечательно пишет про зарубежные новинки, в том числе о тех, которых нет на русском, — продолжила Юзефович. — Я очень люблю канал «Тисовая улица».
"Замечательный телеграм-канал «Книгочервивость», который про такую литературу для молодых взрослых: для детей, подростков и, что называется, янг-эдалт.
Есть замечательный «Книгсовет», который про нон-фикшн — хорошую, качественную, умную, познавательную, развивающую литературу".
"То есть, если немножко начать про это думать, то откроется масса источников информации", — подытожила Юзефович.
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