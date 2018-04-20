Галина Юзефович рассказала о любимых телеграм-каналах

Литературный критик Галина Юзефович на встрече с читателями в лондонском Waterstones рассказала о своих любимых телеграм-каналах.

Первым в ее перечне оказался канал «Важные вещи», в котором, по ее словам, «девушка пишет в основном про русскую литературу, пишет очень здорово, ярко, умно, интересно».

"Телеграм-канал «Толще твиттера», его ведет переводчица Анастасия Завозова — совершенно замечательно пишет про зарубежные новинки, в том числе о тех, которых нет на русском, — продолжила Юзефович. — Я очень люблю канал «Тисовая улица».

"Замечательный телеграм-канал «Книгочервивость», который про такую литературу для молодых взрослых: для детей, подростков и, что называется, янг-эдалт.

Есть замечательный «Книгсовет», который про нон-фикшн — хорошую, качественную, умную, познавательную, развивающую литературу".

"То есть, если немножко начать про это думать, то откроется масса источников информации", — подытожила Юзефович.