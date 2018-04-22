Эдгар Запашный и его возлюбленная показали подросшего «тигренка» 

Ярослава Демешко, девушка 41-летнего дрессировщика Эдгара Запашного, опубликовала в социальной сети Инстаграм фотографию, вызвавшую немедленную и бурную реакцию ее подписчиков. «Запашные с тигренком», «Какие вы классные», «Потрясающие», «Очень гармоничное семейство, „Малыш — копия отца“. „Очень гармоничная и красивая пара! Спортивная семья!“, „Так бы и затискала этого ребенка“ — откликнулись фолловеры восторженными комментариями.
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Напомним, прежде чем встретить Ярославу, Эдгар прожил четыре года с Ольгой Денисовой, которая родила ему двух дочерей — Стефанию и Глорию. Отношения с Ярославой начались через два месяца после того как родилась младшая дочь. С тех пор Эдгар не расстается со своей новой возлюбленной. В 2017 году у них появился сын Даниэль. Мальчик родился раньше срока и был помещен в специальный бокс, но все обошлось. Несмотря на столь необычную историю своих отношений, Эдгар Запашный сохранил с матерью своих дочерей дружеские отношения и активно участвует в жизни этой части своей семьи, — пишет tele.ru.