Полиция арестовала семью, делавшую кофе из батареек

Вьетнамская полиция накрыла семейное предприятие в провинции Дак Нонг, несколько лет использовавшее порошок из батареек для производства кофе

Полицейские обнаружили 35 килограммов этого вещества, 10 литров получаемой из порошка черной жидкости и 12 тонн покрашенных этой жидкостью кофейной гущи.

Владелица завода Нгуен Ти Луан рассказала, что ее предприятие работает так уже несколько лет. Лишь за этот год оно уже поставило на рынок три тонны окрашенного «батареечной» жидкостью кофе.

Порошок из батареек является двуокисью марганца, поэтому вызывает у потребителей сильное отравление. Также в нем содержатся элементы цинка, свинца, ртути и мышьяка.

Источник: Saigoneer