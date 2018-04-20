Ещё
Полиция арестовала семью, делавшую кофе из батареек
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полиция арестовала семью, делавшую кофе из батареек 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Вьетнамская полиция накрыла семейное предприятие в провинции Дак Нонг, несколько лет использовавшее порошок из батареек для производства кофе
Полицейские обнаружили 35 килограммов этого вещества, 10 литров получаемой из порошка черной жидкости и 12 тонн покрашенных этой жидкостью кофейной гущи.
Владелица завода Нгуен Ти Луан рассказала, что ее предприятие работает так уже несколько лет. Лишь за этот год оно уже поставило на рынок три тонны окрашенного «батареечной» жидкостью кофе.
Порошок из батареек является двуокисью марганца, поэтому вызывает у потребителей сильное отравление. Также в нем содержатся элементы цинка, свинца, ртути и мышьяка.
Источник: Saigoneer
Вьетнам сегодня: последние новости
Творите волшебство в кофейне Гарри Поттера во вьетнамском городе любви Причудливое кафе для неординарных людей Новосибирец подстригся во время полета на параплане во Вьетнаме (видео)
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды девяностых, которых сегодня не узнать27
За какой секс женщины готовы платить22
Самые скандальные фото знаменитостей25
Женщины разделись во имя уродства14
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь5
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:55
Звезда «Интернов» заинтриговал поклонников
Звёзды
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение