В школе №2098 на Базовской для пенсионеров прошли занятия по фитнесу

На минувшей неделе в школе № 2098 имени Героя Советского Союза Л. М. Доватора на Базовской улице прошли занятия по фитнесу в рамках проекта «Московское долголетие». Об этом сообщил представитель центра соцобслуживания «Западное Дегунино».

— Кто сказал, что спорт — это прерогатива молодых? После определенного возраста организм не меньше нуждается в движении, вот только нагрузка должна быть уже другой. Фитнес для пожилых женщин весьма полезен. Общая физическая подготовка, да еще с предметами, это профилактика и лечение многих заболеваний, — уточнил представитель ТЦСО «Западное Дегунино».

Напомним, ТЦСО «Западное Дегунино» находится по адресу улица Ивана Сусанина, 2, корп. 1. (то)