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В школе №2098 на Базовской для пенсионеров прошли занятия по фитнесу
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В школе №2098 на Базовской для пенсионеров прошли занятия по фитнесу 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
На минувшей неделе в школе № 2098 имени Героя Советского Союза Л. М. Доватора на Базовской улице прошли занятия по фитнесу в рамках проекта «Московское долголетие». Об этом сообщил представитель центра соцобслуживания «Западное Дегунино».
— Кто сказал, что спорт — это прерогатива молодых? После определенного возраста организм не меньше нуждается в движении, вот только нагрузка должна быть уже другой. Фитнес для пожилых женщин весьма полезен. Общая физическая подготовка, да еще с предметами, это профилактика и лечение многих заболеваний, — уточнил представитель ТЦСО «Западное Дегунино».
Напомним, ТЦСО «Западное Дегунино» находится по адресу улица Ивана Сусанина, 2, корп. 1. (то)
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