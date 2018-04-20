Гитлер как друг детей и животных: как фюрера изображала немецкая пропаганда

20 апреля 1889 года, 129 лет назад, родился нацистский диктатор Адольф Гитлер. Пропаганда Третьего рейха работала над тем, чтобы изобразить одного из самых страшных преступников в мировой истории милейшим человеком. Представляем самые яркие подобные снимки, сделанные в 1930-е годы.

Гитлер кормит двух оленят.

Гитлер с Берниль, одной из его любимиц. Девочка из крестьянской семьи жила недалеко от резиденции диктатора в Бергхофе в Баварских Альпах.

Гитлер с двумя девочками.

Гитлер наблюдает, как Йозеф и Магда Геббельс вручают детям подарки.

Гитлер с детьми в Оберзальцберге.

С участницами Союза немецких девушек.

Гитлер и Берниль родились в один день — 20 апреля. За несколько лет они не раз виделись, девочка получала от Гитлера письма и подарки. Их общение продолжалось до 1938 года, когда выяснилось, что бабушка Берниль еврейка.

Гитлер с собакой Блондой.

С немецкой овчаркой по кличке Маск.

Гитлер позирует возле озера Обер.

На озере Кёнигсзе в долине Берхтесгаден.

На террасе с гостями.

С мальчиком в ледерхозе — традиционных кожаных штанах тирольцев и баварцев.

Гитлер и руководитель гитлерюгенда Бальдур фон Ширах.

С девочкой, которая пришла взять у него автограф.

Гитлер передает шефу адъютантов Вильгельму Брюкнеру букет, только что полученный от девушки.

Встреча с представителями штурмовых отрядов и войск СС.

Гитлер в долине Берхтесгаден.

Гитлер с местными детьми у озера Хинтерси.

Гитлер у Хинтерси с боевыми товарищами по Первой мировой войне.

Гитлер с Герингом, Брюкнером и сестрой.

Остановился поговорить с маленьким мальчиком.

С самыми лояльными сторонниками в Бад-Эльстере. 22 июня 1930 года.

Гитлер с девочкой и ее матерью.

Мальчик просит у Гитлера автограф.

В отеле Предигштуль в популярном курортном городе.

Гитлеру передают результаты Саарского плебисцита.

Со своей собакой Блондой в Доме Вахенфельд.

Общение с гостями через забор, Оберзальцберг.

Гитлера приветствуют, пока он говорит с девушкой на переднем плане.

Гитлер с девочками из Саара, приехавшими в гости к его единокровной сестре Ангеле Гитлер (Раубаль). С 1928 по 1936 год женщина вела хозяйство в Доме Вахенфельд.

Две девочки играют возле резиденции Гитлера.

Гитлер с Рудольфом Гессом в традиционной баварской одежде.

Гитлер с Гессом любуются видом на резиденцию.

Гитлер, Геббельс и Шрек у дороги, ведущей к Дому Вахенфельд.

Гитлер здоровается с детьми на ежедневном сборе возле резиденции.

Гитлер в традиционном баварском пиджаке приветствует людей, собравшихся у его дома.

Подростки из гитлерюгенда у дома фюрера в Оберзальцберге.

Гитлер позирует перед камерой с маленьким ребенком.

Гитлер и Бальдур фон Ширах общаются с толпой в Берхтесгадене.

Две женщины демонстрируют нацистское приветствие на «Холме Адольфа Гитлера» в Оберзальцберге.