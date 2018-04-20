Гитлер как друг детей и животных: как фюрера изображала немецкая пропаганда 

20 апреля 1889 года, 129 лет назад, родился нацистский диктатор Адольф Гитлер. Пропаганда Третьего рейха работала над тем, чтобы изобразить одного из самых страшных преступников в мировой истории милейшим человеком. Представляем самые яркие подобные снимки, сделанные в 1930-е годы.
Источник: Daily Star
Гитлер кормит двух оленят.
Гитлер с Берниль, одной из его любимиц. Девочка из крестьянской семьи жила недалеко от резиденции диктатора в Бергхофе в Баварских Альпах.
Гитлер с двумя девочками.
Гитлер наблюдает, как Йозеф и Магда Геббельс вручают детям подарки.
Гитлер с детьми в Оберзальцберге.
С участницами Союза немецких девушек.
Гитлер и Берниль родились в один день — 20 апреля. За несколько лет они не раз виделись, девочка получала от Гитлера письма и подарки. Их общение продолжалось до 1938 года, когда выяснилось, что бабушка Берниль еврейка.
Гитлер с собакой Блондой.
С немецкой овчаркой по кличке Маск.
Гитлер позирует возле озера Обер.
На озере Кёнигсзе в долине Берхтесгаден.
На террасе с гостями.
С мальчиком в ледерхозе — традиционных кожаных штанах тирольцев и баварцев.
Гитлер и руководитель гитлерюгенда Бальдур фон Ширах.
С девочкой, которая пришла взять у него автограф.
Гитлер передает шефу адъютантов Вильгельму Брюкнеру букет, только что полученный от девушки.
Встреча с представителями штурмовых отрядов и войск СС.
Гитлер в долине Берхтесгаден.
Гитлер с местными детьми у озера Хинтерси.
Гитлер у Хинтерси с боевыми товарищами по Первой мировой войне.
Гитлер с Герингом, Брюкнером и сестрой.
Остановился поговорить с маленьким мальчиком.
С самыми лояльными сторонниками в Бад-Эльстере. 22 июня 1930 года.
Гитлер с девочкой и ее матерью.
Мальчик просит у Гитлера автограф.
В отеле Предигштуль в популярном курортном городе.
Гитлеру передают результаты Саарского плебисцита.
Со своей собакой Блондой в Доме Вахенфельд.
Общение с гостями через забор, Оберзальцберг.
Гитлера приветствуют, пока он говорит с девушкой на переднем плане.
Гитлер с девочками из Саара, приехавшими в гости к его единокровной сестре Ангеле Гитлер (Раубаль). С 1928 по 1936 год женщина вела хозяйство в Доме Вахенфельд.
Две девочки играют возле резиденции Гитлера.
Гитлер с Рудольфом Гессом в традиционной баварской одежде.
Гитлер с Гессом любуются видом на резиденцию.
Гитлер, Геббельс и Шрек у дороги, ведущей к Дому Вахенфельд.
Гитлер здоровается с детьми на ежедневном сборе возле резиденции.
Гитлер в традиционном баварском пиджаке приветствует людей, собравшихся у его дома.
Подростки из гитлерюгенда у дома фюрера в Оберзальцберге.
Гитлер позирует перед камерой с маленьким ребенком.
Гитлер и Бальдур фон Ширах общаются с толпой в Берхтесгадене.
Две женщины демонстрируют нацистское приветствие на «Холме Адольфа Гитлера» в Оберзальцберге.