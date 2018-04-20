Толстушка из «Физрука» похвасталась плоским животиком

Помните толстушку Сашу Мамаеву из «Физрука»? Да-да, ту самую дочь криминального авторитета, на которую сразу обратил внимание «Физрук» Дмитрий Нагиев , чтобы подобраться к ее отцу… Так вот от той милой пышки не осталось и следа.

На днях 23-летняя актриса Полина Гренц, всем на зависть, продемонстрировала плоский животик.

Любопытно, что актриса начала сбрасывать вес, как только завершились съемки… Полина тут же села на жесткую диету из тушеных овощей и белого мяса курочки. Причем желание сбросить вес было настолько велико, что сладости девушка не позволяла себе даже по праздникам. Зато получала частенько лайки и восторженные комплименты от подписчиков.

И вот, кажется, актриса решила сделать последний рывок. Последние полторы недели девушка провела на детокс-программе в Карелии.

«Первые три дня мы ели «тум» — очень странное блюдо: отвар на воде, без сахара, без соли, перемолотое в пюре, и был он размером с ресторанную кофейную кружку. Сказать честно, на третий день я уже хотела собирать чемодан и лететь домой, чтобы поесть в Макдаке, — делилась впечатлениями звезда. — На третий день на обед и ужин нам начали давать суп-пюре, потому что сил не было абсолютно, мне хотелось только спать в номере и ничего больше. На пятый день нас начали кормить здоровой едой понемного».

Помимо разрузочных дней и детокс-программ Полина активно занимается спортом, а также старается уделить хотя бы 10−15 минут в день растяжке и зарядке, даже если находится в отъезде.

Результат не заставил себя долго ждать. Девушка поделилась фотографией в спортивном топе, открывающем плоский подтянутый животик девушки.

Любопытно, что Полина далеко не единственная из звезд молодежных сериалов, сбросивших вес сразу по окончании съемок. Знаменитый Полежайкин из «Папиных дочек» также похудел до неузнаваемости. Подробнее читайте тут.

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