Концентрация безвкусицы: 13 самых нелепых дизайнов наручных часов

В твиттере появился новый тред, в котором пользователи делятся самыми странными, некрасивыми и нелепыми дизайнами наручных часов. Вряд ли вы когда-либо видели такую концентрацию безвкусицы.

Блогер и карикатурист под ником wint устроил в твиттере вирусный тред, в котором приняли участие десятки пользователей. Все делятся дизайнами самых ужасных наручных часов — от двойных, тройных и четверных циферблатов до часов без циферблата вовсе.

this is the bad watch thread. post bad watches here. if your reply does not have a bad watch in it you will be blocked pic.twitter.com/FuOeZckTKO

— wint (@dril) 18 апреля 2018 г.

«Это тред для ужасных часов. Присылайте свои плохие часы. Если в вашем комментарии не будет плохих часов, то вы будете заблокированы».

Блогер подумал, что часы с далматинцем не всем покажутся однозначно плохими, поэтому спустя несколько минут он опубликовал твит с циферблатом, где стрелки заменены руками Фреда Флинстоуна. С ходом времени положение его рук будет выглядеть крайне неестественно.

i will end your pain pic.twitter.com/A8Kvy12R2c

— wint (@dril) 18 апреля 2018 г.

«Я покончу с вашими страданиями».

Однако пользователи не растерялись и нашли множество своих примеров, которые молниеносно затмили твит создателя треда.

Мы не могли пройти мимо этой забавной тенденции и собрали подборку из самых странных часов, которые были придуманы непонятно для кого.

С одной стороны, дань великому художнику-сюрреалисту Сальвадору Дали заслуживает уважения, но, с другой стороны, потекшие циферблаты из его картины «Постоянство памяти» должны оставаться только на холсте.

@anat_zaphon

Обладатель таких часов вряд ли когда-то смог определить точное время, и вовсе не потому, что на циферблате отсутствуют стрелки. А потому, что жизнерадостный Билл Клинтон на фоне приковывает все твое внимание, не давая сосредоточиться на времени.

@bornwithatail_

А это уже что-то из разряда стимпанка, со множеством неудобно расположенных циферблатов.

@Easy_Chowder

А вот и обещанные часы без циферблата. Может, такая технология и удивит твоего друга, но тебе придется каждый раз искать, с какой стороны у твоих часов находятся цифры, ведь свободно вращаться такому браслету не запретишь.

@Brassrhino

Коллаборация фирменных цветов Gucci с не менее фирменными логотипами «Макдональдса» , создает неповторимое сочетание малопонятного слова «Пизза». Или все-таки «Пицца»?

@kokiriflorist

А это для кого?

@edzitron

Эти часы сильно отличаются от всего представленного выше. Такой экземпляр гармонично бы дополнил коллекцию вещей под названием «Эстетика несовместимого».

@neil_corcoran

Пусть яблочные часы и не показывают время, но их можно съесть. И чем раньше, тем лучше.

@tinyspiderlegs

Неплохой вариант, правда, точное время эти часы показывают только два раза в день.

@mathowie

Настоящие часы для какого-нибудь супергероя.

@syddsnot

Два циферблата, созданные, скорее всего, для людей, часто бывающих в разных часовых поясах.

@SeanWithers4