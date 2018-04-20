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Концентрация безвкусицы: 13 самых нелепых дизайнов наручных часов
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Концентрация безвкусицы: 13 самых нелепых дизайнов наручных часов 

PlayboyRussia.com 57 минут назад
Фото: PlayboyRussia.com
В твиттере появился новый тред, в котором пользователи делятся самыми странными, некрасивыми и нелепыми дизайнами наручных часов. Вряд ли вы когда-либо видели такую концентрацию безвкусицы.
Блогер и карикатурист под ником wint устроил в твиттере вирусный тред, в котором приняли участие десятки пользователей. Все делятся дизайнами самых ужасных наручных часов — от двойных, тройных и четверных циферблатов до часов без циферблата вовсе.
this is the bad watch thread. post bad watches here. if your reply does not have a bad watch in it you will be blocked pic.twitter.com/FuOeZckTKO
— wint (@dril) 18 апреля 2018 г.
«Это тред для ужасных часов. Присылайте свои плохие часы. Если в вашем комментарии не будет плохих часов, то вы будете заблокированы».
Блогер подумал, что часы с далматинцем не всем покажутся однозначно плохими, поэтому спустя несколько минут он опубликовал твит с циферблатом, где стрелки заменены руками Фреда Флинстоуна. С ходом времени положение его рук будет выглядеть крайне неестественно.
i will end your pain pic.twitter.com/A8Kvy12R2c
— wint (@dril) 18 апреля 2018 г.
«Я покончу с вашими страданиями».
Однако пользователи не растерялись и нашли множество своих примеров, которые молниеносно затмили твит создателя треда.
Мы не могли пройти мимо этой забавной тенденции и собрали подборку из самых странных часов, которые были придуманы непонятно для кого.
С одной стороны, дань великому художнику-сюрреалисту Сальвадору Дали заслуживает уважения, но, с другой стороны, потекшие циферблаты из его картины «Постоянство памяти» должны оставаться только на холсте.
@anat_zaphon
Обладатель таких часов вряд ли когда-то смог определить точное время, и вовсе не потому, что на циферблате отсутствуют стрелки. А потому, что жизнерадостный Билл Клинтон на фоне приковывает все твое внимание, не давая сосредоточиться на времени.
@bornwithatail_
А это уже что-то из разряда стимпанка, со множеством неудобно расположенных циферблатов.
@Easy_Chowder
А вот и обещанные часы без циферблата. Может, такая технология и удивит твоего друга, но тебе придется каждый раз искать, с какой стороны у твоих часов находятся цифры, ведь свободно вращаться такому браслету не запретишь.
@Brassrhino
Коллаборация фирменных цветов Gucci с не менее фирменными логотипами «Макдональдса», создает неповторимое сочетание малопонятного слова «Пизза». Или все-таки «Пицца»?
@kokiriflorist
А это для кого?
@edzitron
Эти часы сильно отличаются от всего представленного выше. Такой экземпляр гармонично бы дополнил коллекцию вещей под названием «Эстетика несовместимого».
@neil_corcoran
Пусть яблочные часы и не показывают время, но их можно съесть. И чем раньше, тем лучше.
@tinyspiderlegs
Неплохой вариант, правда, точное время эти часы показывают только два раза в день.
@mathowie
Настоящие часы для какого-нибудь супергероя.
@syddsnot
Два циферблата, созданные, скорее всего, для людей, часто бывающих в разных часовых поясах.
@SeanWithers4
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