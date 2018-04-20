Самоудовлетворение: чем оно опасно

Мастурбацию сопровождают масса стереотипов: от совсем сказочных вроде слепоты и роста волос на руках до заявлений о том, что онанизм развращает и может помешать сексуальной жизни с партнёром. Хорошая новость — это мифы! Дело в том, что как секс с партнёром, так и мастурбация — процессы одного типа. Наш мозг интерпретирует их как путь к оргазму. Другой вопрос, какие вообще есть пути достижения оргазма, в чём его суть на самом деле и чего действительно стоит избегать, чтобы себе не навредить.

Что делать опасно

Категорически запрещено использовать не предназначенные для достижения сексуального удовольствия предметы: овощи, зубные щётки, флаконы от аэрозолей и шоколадные батончики. Это только звучит глупо, однако в странах постсоветского пространства, ввиду табуированности темы самоудовлетворения, секс-игрушки: вибраторы, фаллоимитаторы и другие устройства, зачастую используются с меньшим энтузиазмом, чем подручные средства. Мой брат, будучи студентом медицинского университета, рассказывал много дивных историй о практике в гинекологии: о колпачке от дезодоранта и растаявшем сникерсе (с орешками), которые им приходилось доставать из влагалища пациенток.

Стоит учитывать и то, что бытовые предметы, имеющие фаллическую форму, могут иметь неподходящую пористую структуру, в которой будут собираться и разлагаться выделения, или состоять из ненадёжно скреплённых элементов, которые могут сильно травмировать стенки влагалища. На пути к сексуальному удовольствию, естественно сосредотачиваться на ощущениях и легко забыть о безопасности, поэтому, если вам необходимо проникновение, для которого не достаточно полноты пальца, то лучше позаботится о приобретении фаллоимитатора. К нему в комплект рекомендуется покупать гель-смазку и антисептик, совместимый с покрытием устройства. После каждого применения прибор необходимо ополаскивать, можно также использовать презерватив — особенно это актуально для анального проникновения, опять же ввиду профилактики загрязнений в порах материала вашего фаллоимитатора.

Какие бывают устройства?

Легко воспринимать их, разделив на три вида: фаллоимитаторы, выбрирующие фаллоимитаторы и вибраторы. Первые только имитируют половой член, обеспечивают проникновение, позволят выбрать желанную форму и размер. Вторые — то же самое, только с вибрацией. Третьи — вибрирующие устройства самых различных форм, цветов и текстур. Они предназначены для стимуляции клитора и других чувствительных зон, часто вовсе не продолговатые и не подходят для проникновения во влагалище.

Нужно ли мне устройство?

Важно понимать, что достижение оргазма возможно и без партнёра, и без имитации полового члена и даже без прикосновений к себе. Ни одно исследование не смогло вывести достоверную классификацию женских оргазмов: клиторальный, вагинальный, от стимуляции груди, мочек ушей или вызванный сексуальными впечатлениями. Ясно только одно, что любой оргазм — это внезапная разрядка сексуального напряжения, каждый раз уникальная: по интенсивности и самим эмоциям. Устройство может вам помочь на пути к этому: главное понять, что именно вам приятно, и если одних прикосновений к себе мало — стоит выбрать подходящий гаджет.

Универсальным вариантом может быть вибратор — это интенсивный способ стимулировать клитор, главный женский центр сексуального удовольствия. Статистика, собранная в США, показывает, что вибраторами пользуются около половины женщин, и никто не заявлял о побочных эффектах, за исключением раздражения или онемения, которые появлялись у менее 10% и исчезали через день.

Может ли мастурбация вызвать привыкание?

Мастурбация не может вызывать привыкания, так как не существует и самой сексуальной зависимости. По крайней мере, ни одно исследование этого не показало. Часто, говоря о «привыкании» в отношении мастурбации, люди имеют в виду разочарование в сексе с партнёром. Об этом пишет учёная в области физиологии и психологии секса Эмили Нагоски в книге «Как хочет женщина». Дело в том, что, мастурбируя, достичь оргазма может быть действительно проще. Например, наедине с собой без страхов и стрессов, которые могут возникать в интимном общении с партнёром, или в добавок к этому с вибратором, который имеет недоступную человеку интенсивность стимуляции. То есть проблема не в привыкании, а в перфекционизме и досаде от того, что обычным способом на путь к оргазму требуется больше времени и больше внимания к контексту: в том числе к партнёру!

Мастурбировать — полезно, если делать это безопасно. Это позволяет исследовать собственные центры удовольствия, свою сексуальность. Как в любом исследовании потребуются время и тренировки. Важно понимать, что сам оргазм — это приятный природный бонус, которым вы можете пользоваться каким угодно для вас способом: идти навстречу, игнорировать, отложить на потом, с партнёром или же без него.

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