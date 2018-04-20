Букинист из Челябинска собрала коллекцию «артефактов», найденных между страницами книг

О 27-летней Ульяне Чиняевой «Хорошие новости» уже писали: она — один из наиболее известных в городе букинстов: последние четыре года занимается скупкой и продажей литературы. Мы не преувеличим, если скажем, что через хрупкие руки девушки прошли тонны самых разных книжек, и чуть ли не в каждой пятой — какой-нибудь милый сюрприз. Фотографии, письма, рисунки, записки, буклеты, этикетки, пригласительные и многое другое. По этим находкам можно читать человеческие судьбы или изучать признаки времени. «Хорошие новости» отправились в гости к Ульяне, чтобы посмотреть на ее уникальную коллекцию, все-таки, в Челябинской такой больше ни у кого нет.

— Я не сразу стала доставать из книжек то, что попадается. Все началось с того, что я обнаружила фотографию каких-то школьников. С тех пор стала выцеплять что-то интересненькое из книжек, которые мне доставались, — рассказала Ульяна «Хорошим новостям».

Больше всего девушку впечатлили истории, прочитанные в многочисленных письмах. Например, одна дама изливала душу бывшей однокласснице, с которой, судя по контексту, не виделась десятилетия. Там и про любовь, и про надежду, и про переживания. Сейчас с такой трогательной откровенностью пишут, разве что, в личный дневник. Еще одно письмо — очень характерное для «лихих 90-х».

Письмо написано из маленького городка. Часть повествования автор рассказывает о каких-то бесконечных убийствах и криминале. Читаешь и чувствуешь, как сложно было выжить простому человеку в непростое время, — говорит коллекционер.

Есть и более старые письма. Скажем, одно — 1949 года — заканчивается переписанной песней о войне и победе.

— Еще в одну из книг была вложена молитва, в которой женщина просит, чтобы Бог послал ей ребеночка, — поделилась Ульяна.

В кипе находок букиниста хранятся и забавные записки. В основном — это послания на клочке бумаги для домашних: «Папа! Ключ, у собачек на первом этаже. Даня» или «телеграммы», которыми делились школьника на уроках. Есть и послания от книголюба книголюбу: с цитатой Цвейга или с «респектом» за любовь к русской литературе.

"А вот, смотрите, это вообще трогательное", — сказала Ульяна, протягивая тетрадный листик. На нем — обращение из серии «Дорогая редакция, …». Десятилетняя Элина предлагает идеи передач для телевидения. «Одна передача должна быть про то, как делают мультфильмы и одна передача со сказками для детей, которые не могут заснуть в 21.30».

Отдельная рубрика в коллекции Ульяны посвящена ностальгии по уже упомянутым 90-м годам. Там этикетки одежды, упаковки продуктов (допустим, от супа быстрого приготовления Podravka или от шоколадки Wispa). Есть предвыборный буклет с ныне уже покойным экс-губернатором Челябинской области Петром Суминым и фото «колдуньи», обещающее «зарядить» на удачу.

Пестрит любопытными вещицами и блок «культуры и искусства». Здесь можно найти «шедевры» маленьких художников или пригласительный в честь 15-летия литобъединения «Алые паруса».

Оставляли в книгах следы и заядлые библиофилы. Ульяне попадались уведомления о «ценной бандероли» с книгой или заказ томика Есенина.

Кстати, о почтовой тематике: среди находок числится заказ на телефонный разговор в пункте переговоров и бланк на фотобандероль 1963 года.

Конечно, это не все мелочи, накопленные Ульяной за четыре года. Назовем для полноты картины еще несколько вещиц: школьное сочинение по репродукции Кандинского «Букет сирени», инструкция к электротостеру или приглашение на выборы в Верховный Совет РСФСР (63-давности!).

— Часто в книгах также хранятся гербарии. Однажды у меня был на руках потрепанный Лермонтов 1940-х годов. Там на каждую страницу были вложены листочки и сухоцветы, — вспоминает букинист.

Есть у коллекции и своя жемчужина. Ее Ульяна нашла не в книге, а в архиве, оставшемся после смерти челябинского педагога, всю жизнь проработавшего учителем литературы. Это уникальная ручная картотека огромной домашней библиотеки и несколько его фотографий разных лет. Учет книг велся по всем правилам: алфавитный порядок, номер стеллажа и код каждой книги.

Сейчас Ульяна собирается аккуратно оформить коллекцию книжных сюрпризов в отдельный альбом и выставить на всеобщее обозрение посетителям своего магазинчика.