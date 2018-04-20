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Извращенцы напали на Наталью Штурм
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Извращенцы напали на Наталью Штурм 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Певица Наталья Штурм распродает свои вещи. Звезда жалуется, что покупатели часто бывают ненормальными.
Штурм планирует переехать в новую квартиру, как только закончится ремонт женщина соберет только самое необходимое и начнет жизнь с чистого листа, поэтому одежду, от которой ломятся шкафы певицы, она продает через интернет.
"У меня такое количество вещей, что их просто некуда девать. Причем многие из них — совершенно новые, брендовые, которые я ни разу не надевала. Решила с ними распрощаться, потому что не ношу их годами!", -говорит звезда. При этом Наталья отмечает, что совершенно не нуждается в деньгах, просто ей жалко относить на помойку дорогие наряды.
Гардероб исполнительницы пользуется хорошим спросом, но особый ажиотаж вызывает нижнее белье — его Наталья демонстрирует лично. «Могла бы, конечно, повесить на вешалку и сфотографировать, но я знаю, как хейтеры бесятся, когда видят мою фигуру, начинают писать гадости, поэтому выставляю снимки», — пояснила Штурм.
По признанию Натальи ее исподние от кутюр покупают не только женщины, но и мужчины. «У одного из них я даже спросила, для каких целей приобретает. Ответил, что для жены», — поведала артистка изданию Sobesednik.ru.
В последнее время Наталью атакуют извращенцы. «Позавчера мне один человек написал: „Беру все колготки с дырками, которые у тебя есть, по сто рублей за каждые!“ Я ему ответила, что у меня только одна пара с дырками. Но и та стоит тысячу рублей. Просто решила приколоться, а он на полном серьезе ответил, что это очень дорого! Другой мужик как-то сам прислал мне фото в колготках и спросил: „Они мне идут?“ Я тут же поняла, что человек не в себе», — со смехом вспоминает исполнительница. Штурм признается, что уже научилась отличать порядочных людей от фетишистов.
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