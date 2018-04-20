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В Центре индийской культуры раскрыли секреты легкого пробуждения
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В Центре индийской культуры раскрыли секреты легкого пробуждения 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В Центре индийской культуры состоялась встреча из цикла «Аюрведа для здоровья и баланса». Ее посетили около 100 гостей, интересующихся вопросами поддержания здоровья в условиях мегаполиса.
Семинар провел известный в России и за ее пределами специалист аюрведы Борис Рагозин.
На первой встрече доктор Рагозин раскрыл темы режима дня, методов очищения организма для обретения спокойствия, а также дыхательных и медитативных практик, позволяющих работать с умом, хорошо засыпать и просыпаться. Также у слушателей была возможность задать насущные вопросы доктору и получить индивидуальные ответы и рекомендации.
Известно, что аюрведа, являясь самой древней наукой о здоровье, описанной в трактатах Индии, дает практические способы возвращения и долгосрочного поддержания и сохранения ресурсов здоровья всего организма, а не просто помогает снять симптомы болезней. Сегодня это направление становится всё более востребованным среди людей всего мира. (то)
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