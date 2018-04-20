В Центре индийской культуры раскрыли секреты легкого пробуждения

В Центре индийской культуры состоялась встреча из цикла «Аюрведа для здоровья и баланса». Ее посетили около 100 гостей, интересующихся вопросами поддержания здоровья в условиях мегаполиса.

Семинар провел известный в России и за ее пределами специалист аюрведы Борис Рагозин.

На первой встрече доктор Рагозин раскрыл темы режима дня, методов очищения организма для обретения спокойствия, а также дыхательных и медитативных практик, позволяющих работать с умом, хорошо засыпать и просыпаться. Также у слушателей была возможность задать насущные вопросы доктору и получить индивидуальные ответы и рекомендации.

Известно, что аюрведа, являясь самой древней наукой о здоровье, описанной в трактатах Индии, дает практические способы возвращения и долгосрочного поддержания и сохранения ресурсов здоровья всего организма, а не просто помогает снять симптомы болезней. Сегодня это направление становится всё более востребованным среди людей всего мира. (то)